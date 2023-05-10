شركات السياحة : 15 مايو.. تفعيل السداد الإلكتروني لدخول المتاحف

أعلنت غرفة شركات السياحة والسفر، أنه اعتباراً من 15 مايو 2023، بدء تفعيل السداد الإلكتروني على شباك التذاكر باستخدام الكروت البنكية أو كارت ميزة لدخول المتاحف والأماكن الأثرية.

وأشارت غرفة شركات السياحة ووكالات السفر، إلي أن جميع المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة متاحة من خلال موقع الوزارة egymonuments.com.

وأفادت الغرفة فى خطابها الموجه لأعضائها، أن السداد متاح بالكروت البنكية ضمن قائمة المواقع الأثرية والمتاحف وذلك من خلال وجود عدة نقاط بيع الكروت البنكية في كل موقع.

وحددت الغرفة وفقًا لمنشورها المناطق الآتية “معبد أبو سمبل، معبد حورس إدفو، معبد كوم امبو”.