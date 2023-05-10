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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لقبّت بـ«الكبيرة» وبدأت مشوارها الفني بعمر 13 سنة.. محطات في حياة ثريا إبراهيم

الراحلة ثريا إبراهيم
الراحلة ثريا إبراهيم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة ثريا إبراهيم، التي تُعد واحدة من الفنانات اللاتي تميزن بأداء متنوع وحضور فريد، فعلى الرغم من صغر حجم أغلب أدوارها إلا أنها تركت بصمة لا تنسى على الشاشة.

ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة ثريا إبراهيم.. 

وكانت الفنانة المصرية الراحلة ثريا إبراهيم عاشقة للفن منذ طفولتها، فرغم احترافها مجال التمثيل عام 1979 إلا أن أولى خطواتها في هذا العالم كانت وهي بنت 13 سنة.
 

حيث بدأت ثريا إبراهيم مشوارها الفني وهي طفلة، فقد صعدت خشبة مسرح البلدية أو ما يعرف حاليًا بـ“دار الأوبرا“ بطنطا، عندما بلغت من العمر 13 عامًا.

وكانت ثريا وهي طفلة تحرص على أن يكون لها عمل مسرحي كل عام حتى أصبحت الممثلة الأولى بجوار زميلتها الفنانة ”راوية سعيد“ زوجة الفنان رياض الخولي.

وبعد أن أصبحت الفنانة الراحلة ثريا إبراهيم واحدة من أهم نجمات المسرح، قرّر زوجها السفر إلى ليبيا لظروف عمل طارئة فقررت الابتعاد عن الساحة الفنية والسفر برفقة زوجها وأولادها الأربعة.

ورغم استقرارها في ليبيا لسنوات حتى أصبحت ابنتها إيمان على أعتاب المرحلة الجامعية، لم تنس ثريا الفن حتى جاءت الفرصة للعودة مرة أخرى إلى مصر من أجل دراسة ابنتها وهنا عادت ثريا للمسرح.

بعد أن عادت ثريا إلى مصر واستطاعت أن تصعد المسرح مرة أخرى، نجحت كذلك في أن تدخل عالم السينما فأبدعت في أعمال فنية مميزة رغم أدوارها الثانوية إلا أنها تركت بصمة حفرت في ذاكرة الجمهور.

تمتعت الفنانة المصرية الراحلة ثريا إبراهيم بصوت مميز وقدرتها على نطق اللغة العربية الفصحى بطريقة صحيحة جعلتها تدخل عالم الدبلجة وتبدع في أعمال الرسوم المتحركة.


فبجانب النجاح الكبير الذي حققته ثريا في السينما والتليفزيون، نجحت أيًضا في الدبلجة، حيث شاركت في فيلم ”شركة المرعوبين المحدودة“ بدور ”روز“، وفيلم أبطال خارقون، وأطلنتس الإمبراطورية المفقودة وغيرها.


موقف هشام سليم الإنساني مع ثريا إبراهيم


كانت الفنانة المصرية الراحلة ثريا إبراهيم بيتوتية جًدا لا تحب السهرات ولا الحفلات وتفضل البقاء في المنزل باستثناء وجود عمل أو تصوير معين.

ورغم ذلك ففي إحدى المرات التي قررت فيها ثريا قضاء وقت مع أصدقائها بالوسط الفني، سئلت ما الشيء الذي تتمناه منذ فترة لترد: ”نفسي أحج وربنا يتوب عليا“.


لتفاجأ الفنانة ثريا بالفنان هشام سليم يعطيها مبلغًا من المال وقدره 55 ألف جنيه، وطلب منها أن تقوم بحجز تذاكر سفر الحج وأن تدعو الله بما تريد.

رحيل ثريا إبراهيم بعد معاناة مع المرض
الفنانة الراحلة ثريا إبراهيم، رحلت في 18 يناير 2015 بعد معاناتها مع المرض الذي أدخلها العناية المركزة حوالي 13 مرة خلال 7 سنوات.

ثريا إبراهيم رحيل ثريا إبراهيم هشام سليم

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