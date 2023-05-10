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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن تواصل التراجع والبيض يخالف التوقعات

دواجن وبيض
دواجن وبيض

واصلت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-5-2023، التراجع حيث هبط سعر الدواجن اليوم إلى 63 جنيهًا للكيلو بعد أن وصل في وقت سابق إلى 90 جنيهًا للكيلو.

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أسعار اللحوم البلدي اليوم الأربعاء 10-5-2023

سعر الدواجن اليوم 

ويُقدّم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدواجن للمستهلك اليوم ضمن نشرته الخدمية 

وتراجعت أسعار العلف خلال الفترة الماضية، نظرًا لزيادة الإفراجات عن شحنات الأعلاف الراكدة في الموانئ، وهو ما أدى إلى انخفاض في أسعار الدواجن داخل الأسواق المصرية.

وشهدت أسعار الدواجن "الفراخ" في الأسواق، حيث "انخفضت أسعار الدواجن الأمهات لتسجل 53 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 63 جنيهًا.
 

سعر الدواجن البيضاء اليوم

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 63 جنيهًا في المزرعة، و73جنيهًا وقد يصل إلى 77 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

الفراخ البلدي : 90-100 جنيه للكيلو.

الدواجن الساسو: 83- 85 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 73- 76جنيهًا للكيلو.

بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 150- 160 جنيهًا للكيلو.

سعر الأجنحة : 50- 53 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل : 30 - 40 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 53 في المزرعة، و63-65 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار الكتاكيت اليوم

استقر سعر الكتكوت اليوم في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 12-14 جنيهًا
 

أسعار البيض اليوم 

 

يبحث الكثير عن سعر كرتونة البيض اليوم خاصة الأحمر ، وارتفعت بنحو جنيهين خلال تعاملات أمس ووصل سعرها كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 97 جنيهًا في المزرعة، و 105 و 110 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة.

سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 92 جنيهًا في المزرعة، وبين 100 و105 جنيهات بحسب المنطقة للمستهلك.

واستقر سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 101 جنيه في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 108-110 جنيهات.

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