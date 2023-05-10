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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

صاحب مواقف وطنية.. وزير الشباب والرياضة ينعى النائب محمود بكري

صدى البلد

نعى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ببالغ الحزن والأسى وفاة الكاتب الصحفي النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، والذى وافته المنية في الساعات المبكره من صباح اليوم.

وتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد وإلى النائب البرلمانى مصطفى بكرى في وفاة شقيقه، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما تقدم وزير الشباب بخالص التعازي للمستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ في وفاة الراحل محمود بكري عضو مجلس الشيوخ.

وقال الدكتور أشرف صبحي:"لقد فقدت الصحافة المصرية والسلطة التشريعية أحد أبنائها المخلصين، ورمز من رموزها الوطنيين، صاحب المواقف الوطنية الواضحة، والمساهمات الفكرية والكتابات الصحفية الخالده".

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