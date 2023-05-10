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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب يطالب وزارة الشباب بمواجهة ظاهرة التعصب الرياضى

النائب السيد شمس
النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب

طالب النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب من وزارة الشباب والرياضة مواجهة ظاهرة الاحتقان الرياضى بين الجماهير بعد تتفاقم هذه الظاهرة الخطيرة يوما بعد يوم وتحتاج إلي حلول جذرية بين أندية الأهلي والزمالك وغيرها من الفرق المصرية.

وأكد " شمس الدين " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بوضع ميثاق شرف للرياضة المصرية ملزم لجميع الانشطة الرياضية فى مختلف المجالات بصفة عامة وفى مجال كرة القدم بصفة خاصة موجهاً رسالة للأندية الجماهيرية بجميع قياداتها واجهزتها الفنية واللاعبين بضرورة التكاتف من أجل إيجاد حل لحالة الاحتقان في الوسط الرياضي.

وقال النائب السيد شمس الدين إن وزارة الشباب والرياضة مطالبة بتحقيق المساواة الحقيقية فيما بين جميع الأندية الرياضية زمالك وأهلي ومصري وإسماعيلي وإتحاد وسموحة وبنك اهلى وسيراميكا كيلو باترا وأسوان ومحلة وذلك من اجل عودة الانضباط الرياضى ومواجهة ظواهر التوتر والتطاول و التعدي و الألفاظ ، مشيراً إلى أن الجماهير المصرية من حقها التشجيع لأنديتها ولكن بدون تعصب.

وطالب النائب السيد شمس الدين بضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفات التى يتم ارتكابها داخل المسابقات الكروية من اجل تحقيق الانضباط داخل الساحة الرياضية محذراً من استمرار وزيادة الاحتقان بين الأندية الرياضية الجماهيرية.

ظاهرة الاحتقان الرياضى وزارة الشباب والرياضة الفرق المصرية الأهلى الزمالك

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