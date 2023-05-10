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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شرط كولر لرحيل ديانج وحقيقة انتقال نجم الأهلي للزمالك

مباراة الأهلي وبيراميدز
مباراة الأهلي وبيراميدز

نشر “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي وفي السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الأربعاء داخل النادي.

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كاس تحكم شكوي بيراميدز غدا بسبب الأهلي 
 

تعقد محكمة التحكيم الرياضية “كاس”، غداً الخميس، جلسة استماع بقضية نادى بيراميدز ضد قرار الاتحاد المصري والاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، بشأن أحقية النادي الأهلي بالمشاركة فى دورى أبطال أفريقيا 2022-2023.

كان اتحاد الكرة المصري اختار النادي الأهلي للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، فيما يشارك نظيره فريق بيراميدز ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية.

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حقيقة انتقال نجم الأهلي الي نادي الزمالك 

حسم الإعلامي أحمد شوبير، الجدل حول انتقاله أحد نجوم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إلى الزمالك في الصيف المقبل في ظل عدم مشاركته في المباريات.

وأشارت  تقارير صحفية إلى إمكانية رحيل قائد الأهلي أيمن أشرف ، إلى فريق نادي الزمالك في الصيف المقبل في ظل عدم اعتماد السويسري مارسيل كولر مدرب القلعة الحمراء عليه.

وقال الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: بحسب معلوماتي الزمالك لم يفتح أي خطط اتصال مع ايمن اشرف من أجل ضمه في الفترة المقبلة.

وأضاف شوبير: اللاعب يبحث عن فريق للانتقال إليه في الصيف المقبل في ظل خروجه من حسابات السويسري كولر.

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شرط مدرب الأهلي لرحيل إليو ديانج 

كشف مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق ، عن شرط السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشأن الصفقات الصيفية.

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات تليفزيونية :" مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لن يمانع رحيل ديانج ولكن بشرط وحيد هو التعاقد مع صفقة لاعب وسط قوي خلال الفترة المقبلة.

واضاف:" محمد رضا بوبو لاعب فريق فيوتشر هو الذي إذا تم التعاقد معه من الممكن أن يوافق كولر على رحيل أى لاعب من الوسط.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر حقق لقب كأس السوبر المصري ويستعد لمواجهة الترجي التونسي ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

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