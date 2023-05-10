قوى عاملة الوادي الجديد تنظم دورات تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد؛ اليوم الأربعاء ، عن تنظيم دورات تدريبية علي مهن: التفصيل والخياطة للفتيات ،والسباكة الصحية ،وكهرباء التوصيلات والتركيبات للشباب من الذكور ، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية ابو منقار بمركز الفرافرة ، ضمن مبادرة “مهنتك مستقبلك” والمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب والفتيات على المهن الحرفية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا خاصة بالقرى الأكثر احتياجا تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية؛ ان المديرية تقوم بالاهتمام بتدريب الفتيات من أجل تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تنمية قدراتها واكسابها المهارات الفنية اللازمة الالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتها كعضو فعال فى المجتمع ، وتحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحنان مجدى نائب المحافظ ، تحت اشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة .

واضاف مدير المديرية ، ان مبادرة “حياة كريمة” و"مهنتك مستقبلك" والذى تنفذها الوزارة داخل القرى الأكثر احتياجا تسعى من خلالها إلى توفير تدريب مهنى مجانى للشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة ، وذلك لتأهيلهم على تلك المهن نظرياً وعملياً ، ويحصل المتدربين في نهاية كل دورة تدريبية على شهادة معتمدة من المديرية تساعدهم في الحصول على فرصة عمل لائقة بعد انتهاء فترات التدريب .

IMG-20230510-WA0052

IMG-20230510-WA0051

IMG-20230510-WA0050

IMG-20230510-WA0054

IMG-20230510-WA0053