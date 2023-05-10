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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: إعلان مهم لمقيمي الشعائر المحالين للمعاش

صدى البلد

طالبت وزارة الأوقاف مقيمي الشعائر بالمساجد، الذين أحيلوا إلى المعاش بالمديريات الإقليمية ممن سبق لهم العمل بوزارة الأوقاف والراغبين في الاستمرار في إقامة الشعائر ببيوت الله (عز وجل) تطوعًا التقدم بطلب تطوع لمدير الإدارة التابع لها أو التسجيل على الرابط التالي:

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وقالت الأوقاف، إنه سيتم صرف مكافأة تشجيعية حسب جهد كل منهم من الموارد الذاتية للوزارة بما لا يجاوز المكافأة التي تصرف للأئمة المحالين إلى المعاش الذين يقومون بأداء الشعائر ، وعلى المديريات موافاة رئيس القطاع الديني بكشوف أسماء المتقدمين المتطوعين، على ألا يتم إلحاقهم بأي مسجد قبل اجتياز المقابلة المخصصة لذلك بالديوان العام، واعتماد رئيس القطاع الديني.

اعلان خاص بالعمال المحالين للمعاش

ونشرت وزارة الأوقاف، إعلانا هاما لعمال المساجد المحالين للمعاش، بشأن التطوع لخدمة بيوت الله.

ونص منشور وزارة الأوقاف على ما يلي: "على عمال المساجد الذين أحيلوا إلى المعاش بالمديريات الإقليمية ممن سبق لهم العمل بوزارة الأوقاف والراغبين في الاستمرار في خدمة بيوت الله (عز وجل) تطوعًا التقدم بطلب تطوع لمدير الإدارة التابع لها أو التسجيل على الرابط التالي:

لمقيمي الشعائر المحالين للمعاش مقيمي الشعائر الأوقاف مقيمي الشعائر بالمساجد الذين أحيلوا إلى المعاش بالمديريات الإقليمية ممن سبق لهم العمل بوزارة الأوقاف والراغبين في الاستمرار في إقامة الشعائر ببيوت الله

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