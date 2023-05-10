عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة: بدء انتقال 19 وزارة وجهة إلى العاصمة الإدارية الأسبوع المقبل

صدى البلد

استعرض مجلس الوزراء عددا من الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها في إطار التعامل مع عدد من المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين، والتي عرضت على الاجتماع الذي عُقد مؤخراً للوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتمت الموافقة على عدد من التيسيرات التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار.

كما استعرض مجلس الوزراء الموقف الخاص بجاهزية الوزارات والجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية كجزء من المرحلة الثانية لعملية الانتقال بعدد 19 وزارة/جهة، على أن يبدأ انتقال تلك الجهات بداية من الأسبوع القادم، هذا بالإضافة الى الـ 14 وزارة وجهة التي انتقلت بالفعل في المرحلة الأولى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

مصر تحتل المركز الأول عالميا في تصدير الموالح

الأكبر منذ سنوات.. أحمد حسن يعلن رحيل نجوم الزمالك عن الفريق

شبانة يعلن رحيل زيزو عن الزمالك للدوري القطري |تفاصيل

ترشيحاتنا

سفير فلسطين لدى القاهرة: نشكر مصر على جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي

تطور مفاجئ بشأن إمكانية انتقال موليكا من بشكتاش إلى الأهلي

وزير المالية يكشف المستور: هذا وراء انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.. و34 مليارا زيادة في فوائد الدين

هالاند يتوعد ريال مدريد في مباراة الإياب بدوري أبطال أوروبا

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

مراسلة القاهرة الإخبارية: زوارق الاحتلال تطلق نيرانها على شاطئ بحر السودانية بغزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على شكل فيونكة.. درة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

ولادة أول طفل من 3 أشخاص في بريطانيا..كيف حدثت التجربة المثيرة للجدل؟

بتصميم محتشم.. سعر صادم لفستان كيت ميدلتون الأزرق

فنان عالمي شهير ينجب ابنه السابع في عمر الـ 79 عاما..تفاصيل

فيديو

الزمالك وبروكسي.. ماذا قال الحكم عن عدم احتساب ركلتي جزاء ضد الأبيض؟

درجات الحرارة تصل إلى 40 .. تحذير عاجل من الأرصاد

شاهد قبل الحذف.. عمرو يوسف ينشر مشاجرة تجمعه مع محمد ممدوح

عبير منير تكشف عن شرطها للموافقة على الزواج من أسامة أنور عكاشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ