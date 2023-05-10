طلاب من أجل مصر في زيارة ميدانية لمشروع صرف صحى الهجارسة بسوهاج

نظمت محافظة سوهاج بالتعاون مع جامعة سوهاج وشركة مياه الشرب والصرف الصحى زيارة ميدانية لعدد 100 طالب وطالبة من طلاب "من أجل مصر" لمشروع صرف صحى الهجارسة صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب.

واضاف ان الزيارة تأتي في إطار مبادرة "من حقك تعرف" التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بهدف تعريف كافة فئات المجتمع بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة وحجم الاستثمارات التى تم ضخها فى هذا القطاع بهدف تنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب.

جامعة سوهاج

وأوضحت اسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف ان مشروع صرف صحى الهجارسة يضم محطة معالجة صرف صحى والحاصلة على شهادة الجودة العالمية فى الادارة الفنية المستدامة TSM وتبلغ طاقتها التصميمية 2500 متر مكعب لكل يوم بتكلفة تبلغ 240 مليون جنيه.

كما يضم المشروع ايضا شبكات انحدار ومحطتى رفع وخط طرد ومحطة معالجة وغابة شجرية ويخدم قرى الكوامل بحري واولاد غريب والهجارسة بمركز سوهاج.