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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توعد بمواصلة الهجوم.. جيش الاحتلال يشن غارات على موقعين للجهاد الإسلامي بغزة

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على غزة- صورة أرشيفية

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن طائرات حربية شنت غارات منذ قليل، على موقعين لإطلاق قذائف هاون تابعين للجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وأضاف أدرعي في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لحماية مواطني إسرائيل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، جدد اليوم الأربعاء، هجومه الواسع على عدد من المناطق المتفرقة في قطاع غزة.

وطلب جيش الاحتلال من المستوطنين في مستوطنات "غلاف غزة" الدخول إلى الملاجئ فوراً.

من جانبها، قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن  الاحتلال واصل غاراته على مواقع مختلفة في قطاع غزة، ظهر اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت مواقع وأراض زراعية في مناطق مختلفة بقطاع غزة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد مزارع فلسطيني وإصابة آخر بجروح حرجة، اليوم الأربعاء، في قصف نفذته طائرة إسرائيلية بدون طيار شرق بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن المستشفى الأوروبي، أنه تم استشهاد شاب وإصابة آخر بجروح حرجة وصلا إلى المستشفى، جراء شظايا صاروخ إسرائيلي استهدفهما شرق خان يونس.

وأكدت الوكالة نقلاً عن شهود، أن صاروخاً من طائرة بدون طيار استهدف المزارعين شرق خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف موقعين شرق خان يونس.

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