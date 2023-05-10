عرضت فضائية “يورونيوز”٫ فيديو يرصد الجيش الإسرائيلي ينشر مقطعا مصورا ، يظهر عملية اقتحام جنوده بلدة قباطية الفلسطينية.

وأوضحت يورونيوز ، أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت "استشهاد الشابين أحمد جمال توفيق عساف (19 عاما) وراني وليد أحمد قطنات (24 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قباطية بمحافظة جنين" في شمال الضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر عملية اقتحام قواته لبلدة قباطية الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة التي أسفرت عن مقتل فلسطينيين اثنين.

وقال الجيش الاسرائيلي إنه "خلال عملية اعتقال في قرية قباطية قرب جنين أطلق مخربان فلسطينيان النار من داخل سيارة نحو قوات جيش الدفاع".

وأضاف أن الجنود الاسرائيليين "ردوا بإطلاق النار نحو المخربين وقتلتهما"، مشيرا إلى أنه "بعد تمشيط سيارة المخربين تم العثور على سلاح من نوع +أم16+ ومسدس".