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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للتصدي لصاروخ من غزة.. إسرائيل تستخدم منظومة مقلاع داود لأول مرة

مقلاع داود
مقلاع داود

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن إسرائيل استخدمت منظومة "مقلاع داود" لأول مرة لاعتراض صاروخ متوسط المدى من غزة.

وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، نجح نظام "دافيد سلينج" أو "مقلاع داود" التابع لسلاح الجو الإسرائيلي في إسقاط صاروخ أطلق من قطاع غزة بعد ظهر الأربعاء.

وأوضحت الصحيفة أنه للمرة الأولى تستخدم إسرائيل هذا النظام منذ إدخاله إلى ترسانة الجيش الإسرائيلي، حيث أسقط صاروخًا أطلق باتجاه منطقة غوش دان الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن دوي صافرات الإنذار مجدداً بوسط إسرائيل.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه “تم تفعيل صافرات الإنذار في عدة مستوطنات في لاكيش: غان يفنه، حتسور، إزريكام وجفعاتي”.

وطلب وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، من حكومة الاحتلال استنفار الجبهة الداخلية لمسافة 80 كم من حدود قطاع غزة.

كما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن طائرات حربية شنت غارات، على موقعين لإطلاق قذائف هاون تابعة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

إسرائيل مقلاع داود صاروخ دافيد سلينج إسقاط صاروخ

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