الأزمة تشتعل.. تفاصيل فشل إقامة مباراة ودية بين منتخب مصر والبرازيل

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة تفاصيل رفض خوض مباراة ودية بين منتخب مصر الوطني ونظيره منتخب البرازيل على هامش معسكر شهر يونيو القادم استعدادا لمواجهة غينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر الوطني لمواجهة منتخب غينيا في يونيو المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

ويتصدر منتخب مصر الوطني مجموعته في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 لكرة القدم المقررة في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، بعدما أكد تفوقه على منتخب مالاوي وتغلب عليه 4 / صفر في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة.

وارتفع رصيد منتخب مصر الوطني إلى تسع نقاط محتلا صدارة المجموعة الرابعة ويليه منتخب غينيا بنفس الرصيد ثم مالاوي وإثيوبيا برصيد ثلاث نقاط لكل منهما.

وبات منتخب مصر الوطني بحاجة إلى نقطة واحدة لحسم تأهله إلى النهائيات، مثل منتخب غينيا الذي كان قد تغلب على نظيره الإثيوبي 3 / 2.

ويلتقي منتخب مصر الوطني في مباراته المقبلة بالتصفيات، نظيره الغيني في 12 يونيو ثم يلتقي نظيره الإثيوبي في الرابع من سبتمبر.



تفاصيل رفض ودية منتخب مصر الوطني والبرازيل

قال المصدر ذاته لصدى البلد: نشبت أزمة موخرا بين الشركة السويسرية ومندوبها نادر السيد ومسئولي اتحاد الكرة بشأن إقامة مباراة ودية بين منتخب مصر الوطني ونظيره منتخب البرازيل خلال شهر يونيو المقبل.

وتابع: اتحاد الكرة أبرم عقدا فى وقت سابق مع الشركة السويسرية نص بمقتضاه على إقامة مباراتين وديتين يخوضهما منتخب مصر الوطني .

وأضاف: منتخب مصر الوطني خاض مباراة ودية أمام منتخب بلجيكا قبل انطلاق منافسات كأس العالم وحصل اتحاد الكرة على 250 ألف دولار فقط ما أثار موجة غضب واسعة واتهامات ضد الجبلاية فى ظل تحقيق الشركة السويسرية أرباح بالملايين من وراء إقامة اللقاء الودي.

واستطرد: الشركة السويسرية طالبت اتحاد الكرة بتنفيذ بنود التعاقد بإقامة مباراة ثانية بين منتخب مصر الوطني ونظيره منتخب البرازيل خلال يونيو القادم، الأمر الذى طالب معه مسئولي الجبلاية الشركة السويسرية بعائد مالي كبير والحصول على حقوق البث الفضائي ونظيرتها التسويقية وميزات أخري تجني من وراءه الملايين من الدولارات.

وأردف: الشركة السويسرية أوضحت لمسئولي اتحاد الكرة أنها سوف تتعرض لخسارة حال الاستجابة إلى مطالب الجبلاية نظرا لسدادها مبالغ كبيرة لصالح منتخب البرازيل نظير إقامة مباراة ودية أمام منتخب مصر الوطني خلال شهر يونيو المقبل.

وشدد على أن اتحاد الكرة جاء رفضه لإقامة مباراة البرازيل الودية أمام منتخب مصر الوطني تفاديا لتعرضهم للهجوم الذى واجهه مسئولى الجبلاية بعد خوض ودية منتخب بلجيكا نظير مبلغ زهيد بلغ 250 الف دولار فقط فى المقابل طالبت الشركة السويسرية مسؤلي الجبلاية بالتنازل عن المطالب المالية الكبيرة والاكتفاء بالحقوق التسويقية والبث التليفزيوني فقط من اجل اقامة اللقاء الودي.

وأشار إلى أنه عقب فشل إقامة مباراة منتخب مصر الوطني امام البرازيل هددت الشركة السويسرية بمقاضاة اتحاد الكرة لعدم تنفيذ نصوص العقد المبرم بينهما بخوض الفراعنة الكبار مباراتين وديتين .

وأوضح أنه عقب رفض اتحاد الكرة اقامة مباراة ودية بين منتخب مصر الوطني والبرازيل طالب البرتغالي روي فيتوريا بمخاطبة منتخبات إفريقية لاقامة لقاء ودي فى شهر يونيو المقبل.

ولفت إلى أن اتحاد الكرة خاطب عدة منتخبات إفريقية لإقامة لقاء ودي أمام منتخب مصر الوطني فى شهر يونيو المقبل بالقاهرة ومنها زامبيا والكونغو وأوغندا.