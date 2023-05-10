الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، محذرة من تعرض البلاد لموجة من ارتفاع درجات الحرارة.



وأضافت غانم، في تصريحات للتلفزيون المصري، اليوم الأربعاء، أن البلاد شهدت اليوم ارتفاعا في درجات الحرارة، وهي ارتفاعات طفيفة بحوالي 3 إلى 4 درجات عن الأيام الماضية، وسنشعر بها بشكل كبير في فترات النهار بسبب تأثرنا بكتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هذه الكتل الهوائية مرتفعة في درجات الحرارة، بالإضافة إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار بسبب تأثرنا بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

درجات الحرارة

وأكملت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 31 درجة مئوية، وستكون ذروة الارتفاعات غدا الخميس، ومن المتوقع فيها أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 32 و33 درجة مئوية نهارا، والمناطق التي ستشعر بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير هي محافظات شمال وجنوب الصعيد، حيث ستكون العظمى في فترة النهار على محافظات جنوب الصعيد 40 درجة مئوية.