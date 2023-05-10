عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، محذرة من تعرض البلاد لموجة من ارتفاع درجات الحرارة.

txt

شديد الحرارة على عدة مناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة


وأضافت غانم، في تصريحات للتلفزيون المصري، اليوم الأربعاء، أن البلاد شهدت اليوم ارتفاعا في درجات الحرارة، وهي ارتفاعات طفيفة بحوالي 3 إلى 4 درجات عن الأيام الماضية، وسنشعر بها بشكل كبير في فترات النهار بسبب تأثرنا بكتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هذه الكتل الهوائية مرتفعة في درجات الحرارة، بالإضافة إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار بسبب تأثرنا بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

 

درجات الحرارة

 

وأكملت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 31 درجة مئوية، وستكون ذروة الارتفاعات غدا الخميس، ومن المتوقع فيها أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 32 و33 درجة مئوية نهارا، والمناطق التي ستشعر بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير هي محافظات شمال وجنوب الصعيد، حيث ستكون العظمى في فترة النهار على محافظات جنوب الصعيد 40 درجة مئوية.

الأرصاد أخبار الأرصاد درجات الحرارة حالة الطقس الطقس طقس حالة الجو حالة الجو اليوم الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على مسئولية أحمد سليمان: 5 مليارات جنيه دخل الزمالك الـ8 سنوات الماضية

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

الخارجية تدعو المصريين الراغبين في العودة من السودان بالتوجه إلى معبري قسطل وأرقين

بتر ذراعها.. قرار عاجل ضد طبيب تجميل وتخدير بمستشفى شهير

فرمان من خوان كارلوس للاعب الزمالك.. ما السبب؟

موضوعات متعلقة

تصل لـ40 درجة.. الأرصاد: غدا ذروة الموجة الحارة والأقمار ترصد أمطارا متوقعة

ترشيحاتنا

البيت الأبيض : بايدن لا ينوي التفاوض لرفع سقف الدين القومي

باكستان توجه رسالة إلى السعودية بعد تدخلها لحل أزمة السودان

موقف مصري جديد بشأن قضية سد النهضة .. اعرف الحكاية

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 20 شهيدا ..تفاصيل

بـ تحقيقات النيابة | كيف عذبت وفاء مكي خادمتيها قبل 22 عاما؟

إسرائيل والفصائل الفلسطينية يعلنون وقف إطلاق النار الليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طعام رخيص يعالج الكوليسترول والضعف والإرهاق | اكتشفه

بالخروع.. وصفة غير متوقعة لعلاج آلام اللثة والأسنان

اكتشاف أثري عمره 7000سنة يعيد كتابة تاريخ دولة عربية.. ما الذي وجدوه

مرض مميت | لا تستهِن بـ الالتهاب الرئوي .. علامات لجميع الأعمار

فيديو

جومانا مراد تمتدح المصريين.. ماذا قالت؟.. فيديوجراف

براءة وفاء مكي فنكوش.. تعليق ناري من محامى الخادمتين| فيديو

الحكومة توافق على نظام العمل عن بعد لمدة 6 أشهر

30 مليار دولار لمصر .. الحوار الوطني يخطط لجذب 30 مليون سائح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ