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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شديد الحرارة على عدة مناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

الطقس
الطقس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها اليومي من ذروة موجة الطقس الحار التي تضرب البلاد، حيث تصل ذروة هذه الموجة الحارة غدا الخميس.

 

درجات الحرارة تصل إلى 40 .. تحذير عاجل من الأرصاد

تصل لـ40 درجة.. الأرصاد: غدا ذروة الموجة الحارة والأقمار ترصد أمطارا متوقعة

 

ارتفاع الحرارة 

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا بدأنا النصف الثاني من فصل الربيع، حيث تبدأ درجات الحرارة تدريجيا خاصة خلال فترة النهار تتجه نحو الارتفاع.

 

وأشارت إلى أن البرودة من الممكن أن تكون خلال فترات الليل، خاصة فترة الليل المتأخر أو فترة الصباح الباكر.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية أننا من الممكن أن نتأثر بموجات ارتفاع فى درجات الحرارة، يكون تكرارها أكثر من موجات انخفاض درجات الحرارة، موضحة أن اليوم هناك ارتفاع فى درجات الحرارة عن الأيام الماضية على أغلب محافظات الجمهورية بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات، وتصل العظمي نهارا على القاهرة الكبري 31 درجة مئوية، و26 درجة على السواحل الشمالية.

 

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ذروة الارتفاع تكون غدا الخميس، لأن العظمي تصل إلى 32 إلى 33 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبري، و40 درجة على جنوب الصعيد، نظرا لتأثرنا بكتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية، وبالتالي نشعر بالأجواء الحارة بالنسبة للمحافظات الشمالية، خاصة القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

 

حالة الطقس 

تشهد حالة الطقس، اعتبارا من اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية.

 

ويكون الطقس اليوم، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئا على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية.

 

ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وفي ساعات الليل، ويظل الطقس مائلا للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحول الظواهر الجوية المؤثرة في حالة الطقس، يشهد الطقس شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد الطقس نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة أيضا.

 

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، يستمر الارتفاع في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري، لتعود درجات الحرارة للانخفاض التدريجي مجددا مع بداية الأسبوع المقبل إلى حد الاستقرار.

 

وبحسب مؤشرات درجات الحرارة ، فإن ذروة الموجة الحارة تكون غدا الخميس، حيث تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية على مناطق الصعيد بجنوب البلاد والقاهرة الكبرى تسجل 32 درجة.

 

وتكون هناك فرص لسقوط الأمطار خلال حالة الطقس هذا الأسبوع، وتحديدا غدا الخميس، حيث تكون موجودة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة وبعض مناطق الوجه البحري أيضا، بحسب توقعات الاقمار الصناعية لهيئة الارصاد.

 

درجات الحرارة المتوقعة

 

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 31 إلى 32 درجة .

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 24 إلى 26 درجة.

جنوب سيناء تتراوح ما بين 34 إلى 36 درجة.

شمال الصعيد تتراوح ما بين 32 إلى 36 درجة.

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 36 إلى 40 درجة.

الأرصاد الطقس درجات الحرارة الحرارة اخبار التوك شو

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