سفير فلسطين بالقاهرة: القيادة المصرية أوقفت عدواناً إسرائيليًا دمويًا على أراضينا |فيديو

وجَّه دياب اللوح، سفير فلسطين لدى القاهرة، الشكر إلى القيادة السياسية، بسبب جهودها فى وقف التصعيد الإسرائيلي ضد فلسطين.

وأضاف دياب اللوح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن الأجهزة المعنية بالقاهرة كانت ولا تزال تعتبر أن القضية الفلسطينية هي قضية مصرية.

عربية شقيقة



وتابع سفير فلسطين لدى القاهرة: مصر ليست دولة عربية شقيقة، بل دولية مؤثرة إقليميا ودوليا، معقبا:" مصر مشكورة فهى تسارع كل مصر إلى وقف العدوان على الشعب الفلسطينى".

ووصف سفير دولة فلسطين العدوان الإسرائيلى على غزة قائلا: "همجى ودموي، وشكرا لمصر ومساعيها التي أوقفته.

وأكد سفير فلسطين بالقاهرة أن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية اليوم برئاسة مصر اتخذ عدة قرارات منها مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الشعب الفلسطيني.