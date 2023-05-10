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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نناقش مختلف القضايا بالتوازي.. أمناء الحوار الوطني: الجلسات تبدأ الأحد المقبل

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني يسير بخطى جيدة، مضيفا:" المصريين بالخارج يقومون بإرسال مقترحاتهم الخاصة بقضايا الحوار الوطني ". 

 

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وقال جمال الكشكي في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :"  المصريين بالخارج  لديهم أفكار كثيرة ويمتلكون خبرات وتجارب ناجحة في مختلف دول العالم ".

 

 وأضاف جمال الكشكي:" نحن مقبلين على جمهورية جديدة، والحوار الوطني ضلع أساسي في الطريق للجمهورية الجديدة وذلك من خلال خلق مساحات مشتركة من التفاهم والتوافق ".

 

 وتابع جمال الكشكي: "ضياء رشوان شرح للمراسلين الأجانب  فلسفة تنظيم الحوار الوطني في مصر".

 

 وأكمل جمال الكشكي:" جلسات الحوار الوطني تبدأ من يوم الأحد المقبل، ويتم عقد الجلسات حول مختلف القضايا بالتوازي"، مضيفا:" يوم الأحد خاص بالمحور السياسي ويوم الثلاثاء خاصة بالمحور الاقتصادي ويوم الخميس خاص بالمحور المجتمعي ".

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