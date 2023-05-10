على هامش الاجتماع الرباعي بموسكو.. وزير الخارجية الإيراني يلتقي بنظيره الروسي

التقى وزير خارجية إيران أميرعبد اللهيان ونظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش المؤتمر الرباعي لوزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا في موسكو.

وشدد أمير عبد اللهيان ولافروف على ضرورة تمهيد الطريق لنشاط القطاعين الخاصين في إيران وروسيا وتسهيل زيارات بين البلدين، بحسب بيان وزارة الخارجية الإيرانية على "تويتر".

ووصف وزيرا خارجية إيران وروسيا تطوير الممر بين الشمال والجنوب وتعزيز التعاون المالي والمصرفي بين طهران وموسكو بأنه عامل مهم في توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري وتعميق العلاقات بين البلدين.

وتبادل وزير الخارجية الإيراني حسين أميرآبد اللهيان ونظيره الروسي سيرجي لافروف وجهات النظر حول سبل توسيع العلاقات الشاملة بين جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية.