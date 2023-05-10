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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

للمرة الرابعة.. عمرو الشاذلي يتعاون مع أصالة في أغنية جديدة

أصالة وعمرو الشاذلي
أصالة وعمرو الشاذلي

يتعاون الملحن عمرو الشاذلي، مع الفنانة أصالة في أغنية جديدة تستعد لطرحها قريبًا ويعد هذا هو التعاون الرابع لهما.


الأغنية من كلمات عمر عبده علي، وألحان عمرو الشاذلى، توزيع : محمد ياسر، وتسجيل : ماهر صلاح، منتج منفذ : أشرف سالم.

يذكر أن حرص الفنان رامي صبري، على دعم صديقته المطربة أصالة، بالرغم من الهجوم الذي تعرض له بسبب تصريحات أصالة الأخيرة، التي تجاهلت بها فضل مصر عليها. 

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وطلبت أصالة من المطرب رامي صبري أن يصعد إلي المسرح ويقدّم معها دويتو وغنوا خاصمت الشوارع بحفلها في مصر.

وأعلنت أصالة أنها ستتبرع بأجرها للمؤسسات الخيرية  ورعاية السوريين بمصر.

افتتحت الفنانة أصالة حفلها المقام في Le lac du caire بأغنية شكرًا وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

وقالت:"أنا أولادي يشجعون الفريق المصري، وارحب بصديق عزيز على قلبي رامي صبري ولا يمكن لبني أدم أن ينكر فضل مصر.

 

أصالة الملحن عمرو الشاذلي عمرو الشاذلي رامي صبري الفنان رامي صبري مصر خاصمت الشوارع

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