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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. منير الوسيمي يتراجع عن ترشحه في انتخابات الموسيقيين .. وريهام سعيد تعتذر لأسرة الراحل أحمد راتب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية. 

 

صاحب العمارة رفض.. سماح أنور تناشد الثقافة وضع لافتة عاش هنا

 

كشفت الفنانة سماح أنور عن تعرضها لموقف مخزي بسبب لافتة عاش هنا والتى كانت من المفترض أن يتم وضعها على أحد العقارات التى كان يسكن فيها والديها الفنانة سعاد حسين والكاتب أنور عبدالله.

وقالت سماح أنور فى فيديو بثته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك إن وزارة الثقافة بالتعاون مع التنسيق الحضارى قامت بتجهيز لافتة بعنوان هنا عاش الفنانة سعاد حسين والكاتب أنور عبد الله إلا أن صاحب العقار رفض الأمر وقام بتهديد مندوبين من وزارة الثقافة بأنه إذا تم وضعها على العقار سوف يقوم بتكسيرها.
 

بسبب وفاء مكي.. ريهام سعيد تعتذر لأسرة أحمد راتب

 

اعتذرت الإعلامية ريهام سعيد لأسرة الفنان الراحل أحمد راتب، بعد ترديد اسمه فى الحلقة التى قدمتها حول قضية وفاء مكي، وأكدت أنه كان أحد أطراف القضية بشهادته.

وكتبت ريهام سعيد على صفحتها الشخصية: الحقيقة إن أنا ذكرت اسم الأستاذ الفنان الكبير أحمد راتب في حلقة خاصة بقضية وفاء مكي.

 

بسبب التهديدات .. أول رد من هاني محروس على خالد الفايد |خاص

 

عبر المنتج هاني محروس عن استيائه الشديد بعد الأخبار التى تم تداولها على لسان المطرب المعتزل خالد الفايد و الذي يتهمه فيها بتهديداته بسبب العقد المبرم بينهما.
 

مهرجان عمان السينمائي يعلن عن تشكيل مجلس استشاري دولي

 

أعلن مهرجان عمان السينمائي الدولي – أول فيلم الإعلان عن تشكيل أول مجلس استشاري دولي له، ويتكون المجلس من أحد عشر عضواً مميزاً يعملون في قطاعي صناعة الأفلام وإدارة الأعمال (حسب الترتيب الأبجدي):

جورج خبّاز (ممثل وكاتب ومخرج مسرحي وفنان تصويري وأستاذ جامعي)، جيهان الطاهري (مخرجة وكاتبة وفنانة تصويرية ومنتجة)، رشيد مشهراوي (مخرج وكاتب)، سامر المجالي (المدير التنفيذي للخطوط الجوية الملكية الأردنية)، سمير (مخرج ومنتج).
 

مخرج فيلم كاملة: صورنا في أقل من أسبوعين..وهذه رسالة لـ لطفي لبيب

 

عرض اليوم فيلم “كاملة” ضمن فعاليات الدورة الـ 71 من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما الذى يختتم يوم الجمعة المقبل. 

وحرص على الحضور كل من انجي المقدم، سلوى عثمان، مي الغيطي، المؤلف محمد عبد القادر، المخرج جون إكرام، ومجموعة من صناع العمل والمنتج. 

 

منير الوسيمى يتراجع عن خوض انتخابات الموسيقيين ويعلن دعمه لمصطفى كامل

 

أعلن الموسيقار الكبير منير الوسيمى عدم ترشحه لمنصب نقيب المهن الموسيقية في الانتخابات المزمع إجراؤها عام 2023 وذلك لأسباب تتلخص فى عدة نقاط قام بوضعها في بيان أصدره منذ قليل.

 - وجود ارتباطات عمل عديدة خلال الفترة المقبلة داخل وخارج البلاد ، والعمل النقابي يتطلب التواجد المستمر فى المقر ، فاذا كانت إرادتي فى خدمة زملائى حاضرة فإعلاء مصلحة نقابة الموسيقيين وأعضاءها هي الأهم على الاطلاق .

 

حتى لو اتصالح مع منتج أعماله .. الموسيقيين تصر على غرامة مسلم

 

كشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية وعضو مجلس الإدارة أن موقف النقابة لم يتغير بعد الصلح بين مسلم ومنتج أعماله سلطان الشن.
 

وأضاف محمد عبد الله فى بيان رسمي أن نقابة المهن الموسيقية أوقعت عقوبة الغرامة على المطرب الشعبي مسلم لغنائه الأغنية الدعائية لفيلم رهبة، دون الرجوع إلى النقابة وإعلامها بإنهاء خلافاته مع منتج أعماله سلطان الشن.
 

القاهرة السينمائي: تعيين الناقد محمد طارق نائبا للمدير الفني للمهرجان

 

 

تعلن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ ٤٥ عن تعيين الناقد محمد طارق نائبا للمخرج أمير رمسيس المدير الفني للمهرجان.

طارق شارك من قبل في المهرجان عام 2019 في برمجة أفلام دولة الضيف، بالإضافة إلي عمله كمديرا لقسم الندوات بالمهرجان لعامي 2019، و2020، ومشاركته في نشرة المهرجان "البانورما" بالإنجليزية بعدد من المقالات النقدية، كما يعمل حاليا مبرمجا في مهرجان بلفاست.

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