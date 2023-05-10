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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان عمان السينمائي يعلن عن تشكيل مجلس استشاري دولي

مهرجان عمان
مهرجان عمان

أعلن مهرجان عمان السينمائي الدولي – أول فيلم الإعلان عن تشكيل أول مجلس استشاري دولي له، ويتكون المجلس من أحد عشر عضواً مميزاً يعملون في قطاعي صناعة الأفلام وإدارة الأعمال (حسب الترتيب الأبجدي):

جورج خبّاز (ممثل وكاتب ومخرج مسرحي وفنان تصويري وأستاذ جامعي)، جيهان الطاهري (مخرجة وكاتبة وفنانة تصويرية ومنتجة)، رشيد مشهراوي (مخرج وكاتب)، سامر المجالي (المدير التنفيذي للخطوط الجوية الملكية الأردنية)، سمير (مخرج ومنتج).

كما ينضم للمجلس كل من صبا مبارك (ممثلة ومنتجة)، عبد الرزاق عربيات (المدير العام لهيئة تنشيط السياحة)
عمر أبو جابر (رجل أعمال)، لينا دي لادوسيت (مستشارة في مجال الأعمال الخيرية والثقافية)، مهند البكري (المدير العام للهيئة الملكية الأردنية للأفلام)، يسري نصر الله (مخرج وكاتب).

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ويرحّب مهرجان عمان بانضمام هذه المجموعة المتميّزة لمجلسه الاستشاري. قالت الأميرة ريم علي، رئيسة المهرجان:"بمعرفتهم وخبرتهم الواسعة في صناعة الأفلام وإدارة الأعمال الدولية وعالم الفن، سيقدم المجلس النصح والتوجيه لمنظمي المهرجان".

وعقّبت ندى دوماني، مديرة المهرجان: "ما زال المهرجان فتيّاً، ولكنه تمكّن بترك بصمته على ساحة المهرجانات الدوليّة، وذلك بتركيزه على الإنجازات الأولى في السينما العربية بشكل خاص. يمتلك المهرجان ميزة خاصّة به، حيث يضع جودة المحتوى والدعم المقدم لصنّاع الأفلام فوق أي اعتبارٍ آخر".

مهرجان عمان

يُعد المهرجان حدثاً ثقافيًّا مهمّاً للمقيمين في الأردن ولقطاع الأفلام في العالم العربي. يقدم المهرجان مساحةً لصناع الأفلام تتيح لهم الفرصة لعرض أعمالهم أمام جمهور عالمي. أثبت المهرجان نجاحه خلال السنوات السابقة واستقطب آلاف الجماهير والضيوف من الخارج وساعد بترويج الأردن كملتقى ثقافي في المنطقة.

أحد مقومات نجاح المهرجان منذ بدايات تأسيسه هو الدعم الذي يحصل عليه من شركائه، والذين من ضمنهم: هيئة تنشيط السياحة الأردنية والهيئة الملكية الأردنية للأفلام وشركة العبدلي للاستثمار والتنمية وزين الأردن والملكية الأردنية للطيران.

السينمائي الدولي مهرجان عمان جورج خب از

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