عهدى: الدولة نجحت في تشجيع الاستثمار بمنطقة العين السخنة

أكد الدكتور ريمون عهدى نائب المدير التنفيذي لوادي دجلة للتنمية العقارية : ان الدولة المصرية لعبت دورا كبيرا فى تنمية وتطوير منطقة العين السخنة باعتبارها منطقة صاعدة بشكل مستمر .
وقال فى تصريحات خاصة ان العين السخنة لها اهميتها فى تطوير القطاع العقارى المصرى خاصة وان الدولة تشجع الاستثمار بها كمطقة سياحية ولوجيستية ايضا فى ذات الوقت .
واعلن عن مشروع جديد باستثمارات 8 مليارات جنية بالمنطقة فى بداية طريق الزعفرانة بالقرب من القاهرة .
وقال التطورات اللوجستية و الجغرافية التي طرأت على منطقة العين السخنة رفع من عائدها الاستثماري خاصة مع تطوير المنطقة التجارية الخدمية في المستقبل.