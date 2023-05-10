عهدى: الدولة نجحت في تشجيع الاستثمار بمنطقة العين السخنة

أكد الدكتور ريمون عهدى نائب المدير التنفيذي لوادي دجلة للتنمية العقارية : ان الدولة المصرية لعبت دورا كبيرا فى تنمية وتطوير منطقة العين السخنة باعتبارها منطقة صاعدة بشكل مستمر .

وقال فى تصريحات خاصة ان العين السخنة لها اهميتها فى تطوير القطاع العقارى المصرى خاصة وان الدولة تشجع الاستثمار بها كمطقة سياحية ولوجيستية ايضا فى ذات الوقت .

واعلن عن مشروع جديد باستثمارات 8 مليارات جنية بالمنطقة فى بداية طريق الزعفرانة بالقرب من القاهرة .

وقال التطورات اللوجستية و الجغرافية التي طرأت على منطقة العين السخنة رفع من عائدها الاستثماري خاصة مع تطوير المنطقة التجارية الخدمية في المستقبل.