نقيب المهندسين يوقف جميع اختصاصات الأعضاء

قال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، إنه اعتبارًا من منتصف مارس الماضي قد تم إلغاء جميع التفويضات الصادرة باختصاصات نقيب المهندسين، وأنه الممثل القانوني الوحيد لنقابة المهندسين لدى الجهات الإدارية والقضائية.

وأوضح نقيب المهندسين عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، في رسالة لأعضاء مجلس النقابة وجميع الجهات المتعاملة مع النقابة، أن نقابة المهندسين المصرية تؤكد على عدم الاعتداد بأي مكاتبات أو عقود أو اتفاقيات موقعة من غير نقيب المهندسين أو بموجب تفويضات ملغية، ونهيب بالجميع إلى توخي الحذر، وستتم مخاطبة جميع أجهزة الدولة والجهات الإدارية بهذا الشأن.