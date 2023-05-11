طن بلح المجدول المصري يصل لـ10 آلاف دولار في الأسواق العالمية.. تفاصيل

كشف الدكتور عز الدين جاد الله مدير المعمل المركزي للنخيل بوزارة الزراعة، تفاصيل جديدة عن بلح المجدول، مشيرا إلى أن طن بلح المجدول المصري الي 10 آلاف دولار في الأسواق العالمية

المجدول اغلى صنف في البلح حول العالم.



وأضاف الدكتور عز الدين جاد الله، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن مصر زرعت مليون و400 الف نخله تنتج هذا النوع من البلح الأغلى، متابعا أنه يتطلب طقس معين لزراعته.



وتابع الدكتور عز الدين جاد الله مدير المعمل المركزي للنخيل بوزارة الزراعة، أن يزرع في سيوة والبحر الأحمر والواحات الداخلة والخارجية ، ومن اول محافظة أسيوط، وهذا لانه يحتاج لطقس وحرارة معينة حتى يمكن زراعته فيها.

وأشار الدكتور عز الدين جاد الله مدير المعمل المركزي للنخيل بوزارة الزراعة، إلى أنه يحتاج اربع سنوات حتى يأتي بالثمار ، والنخلة الواحد تنتج من 50 الي 60 كيلو.