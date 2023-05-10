تصل إلى 10 آلاف دولار.. البحوث الزراعية: التمر المجدول قيمته التصديرية عالية|فيديو

أكد الدكتور عز الدين العباسي، مدير المعمل المركزي للنخيل بمركز البحوث الزراعية، أن مصر من أوائل الدول في إنتاج و تصدير التمور على مستوى العالم، مشيرا إلى أن مصر تنتج 1.8 مليون طن من التمور، من 16 مليون نخلة مثمرة.

مركز البحوث الزراعية:مصر تصدر كميات قليلة من التمور

وقال "العباسي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إن مصر تصدر كميات قليلة من التمور، ما يقرب من 60 ألف طن من التمور، وذلك لأن معظم أصناف التمور التي تنتجها مصر رطبةً، وهذه الرطوبة تزيد من معدل تلفها.



وأضاف مدير المعمل المركزي للنخيل بمركز البحوث الزراعية، أن مصر تعتمد في تصديرها للتمور على الأصناف الجافة ونصف الجافة، خاصة التمور الصعيدي والسيوي، التي تتم زراعتها في الواحات البحرية وسيوة، والداخلة والخارجة والوادي الجديد وأسوان وقنا والأقصر.

وأوضح "العباسي" أن التمر المجدول له قيمة تصديرية عالية للغاية، حيث يتراوح ثمن الطن منه من 5 آلاف دولار إلى 10 آلاف دولار.