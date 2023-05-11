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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كمال زعيم: الأهلي والترجي الأكبر في أفريقيا.. والمندسون سبب عقوبة الكاف القاسية

صدى البلد

أكد كمال زعيم نجم الترجي الرياضي التونسي السابق، أن تألق اللاعبين التوانسة في الدوري المصري أمر جيد للغاية، مشيرًا إلى أنه لعب في صفوف نادي إنبي لمدة موسم واحد عام 2011، وتوج معهم بلقب كأس مصر.

وقال زعيم في تصريحات من تونس عبر برنامج بوكس تو بوكس: "مواجهة الترجي أمام الأهلي لن تكون سهلة، والفريق التونسي تعرض لضغط مباريات في الفترة الماضية، وهو ما تسبب في إصابة عدد كبير من لاعبيه".

وأضاف: "رغم ذلك، فإن الترجي فريق كبير لن يتأثر بالغيابات أمام الاهلي، وسوف يسعى لتحقيق الفوز في اللقاء والوصول للمباراة النهائية، لأن هدف الفريق التونسي يكون واضحًا قبل بداية أي بطولة، هو الوصول للنهائي القاري ومحاولة الفوز بدوري الأبطال".

وأكمل: "الترجي في الفترة الأخيرة واجه بعض الصعوبات، لكن ننتظر منهم تقديم مستوى قوي أمام الأهلي، رغم الغيابات المؤثرة لكن يبقى الترجي فريق كبير ولديه عناصر مميزة في كافة الخطوط".

وزاد: "الترجي نادٍ كبير، وقادر على تحقيق نتيجة جيدة، ولديه البدائل في كافة المراكز، ويبقى غياب جمهور الترجي هو العنصر المؤثر على الفريق أمام الأهلي".

وأردف: "مباراة الأهلي والترجي دائمًا عرس كروي، وتقام في ظروف استثنائية وهم أكبر ناديين في افريقيا، وجمهور الترجي سيكون مؤثر، فهو دائما يصنع الفارق في المواعيد الكبرى".

واستطرد: "عقوبة الكاف على الترجي قاسية جدًا، وما حدث في الملعب خلال لقاء شبيبة القبائل كان بفعل فاعل بهدف حرمان نادي الترجي من جماهيره، هناك مندسين أرادوا عمل شوشرة على الفريق وحرمانه من جماهيره أمام الأهلي".

وأضاف: "تابعت الأهلي في الفترة الأخيرة، وهو يقدم مستوى مميز رغم انه واجه صعوبات في دور المجموعات، والأهلي يضم لاعبين على مستوى عالٍ على رأسهم علي معلول مصدر الخطورة الأول، وكذلك لاعبي الأطراف والمهاجمين".

وأتم: "أتوقع فوز الترجي على الأهلي بهدفين نظيفين".

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