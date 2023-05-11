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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محمد بن زايد يزور فرنسا اليوم الخميس

بن زايد وماكرون
بن زايد وماكرون

قالت وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سيقوم بزيارة عمل إلى الجمهورية الفرنسية، اليوم الخميس.

وبحسب الوكالة، "سيبحث الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العاصمة باريس، علاقات الصداقة والتعاون الإستراتيجي بين البلدين، وعددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

من جانب آخر، عقد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات جلسة مباحثات مع يائيل براون بيفت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية في مقر الجمعية بباريس خلال الزيارة الرسمية حاليًا على رأس وفد برلماني من المجلس الوطني الاتحادي إلى فرنسا.

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وبحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، فقد "تم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وتشكل أولوية لدى البلدين، لا سيما على صعيد تفعيل ودعم العلاقات الثنائية بين الجانبين بما يجسد حرص وتطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين، ويعزز التنسيق بين المؤسسات البرلمانية خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية".

وأكد الجانبان "أهمية أن يكون التعاون البرلماني على مستوى التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين، وعلى ضرورة تنسيق المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لاسيما في الاتحاد البرلماني الدولي".

وأكد غباش أن "الإمارات تعتبر قضية التغير المناخي من القضايا ذات الأولوية لديها، وجاء إعلان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عام 2023 عامًا للاستدامة ليتوج مسار الدولة، التي وضعت دائماً الاستدامة في قلب خططها التنموية".

وأشار إلى استضافة الإمارات (كوب 28) هذا العام، الذي يعد أكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي، سعيًا لتوحيد الجهود العالمية للحد من تداعيات تغيير المناخ.

 

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