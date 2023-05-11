ميدو يكشف كواليس غضب بيريرا من حكم لقاء الزمالك وبروكسي

أكد أحمد حسام (ميدو) أن قرارات الحكم وليد عبد الرازق في مواجهة الزمالك وبروكسي بدور الـ32 ببطولة كأس مصر أثارت انقساماً بين المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي.



وأشار ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن هناك اجتماع فني للجنة الحكام بقيادة البرتغالي فيتور بيريرا اليوم الخميس.



وأوضح أن هناك حالة من الغضب الشديد لدى بيريرا بسبب خروج وليد عبد الرازق بمنشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يحمل رسالة في توقيت حرج وفي ظل انتقادات واسعة تعرض لها بعد لقاء الزمالك.



وأكد أنه لابد من توقيع عقوبات صارمة ضد أي حكم يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بعد إدارته للمباريات موضحاً أن بيريرا تابع ما حدث وغاضب مما كتبه عبد الرازق عبر موقع فيسبوك.