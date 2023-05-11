شوبير يصدم عشاق الأهلي قبل مواجهة الترجي

أكد الإعلامي أحمد شوبير صعوبة لحاق نجم النادي الأهلي، مواجهة الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية "حسين الشحات جناح النادي الأهلي، من الصعب أن يلحق بمواجهة الترجي التونسي".

وأضاف "على الأقل سيكون خارج التشكيل الأساسي، ومن المقرر أن يشارك على حسابه أحمد عبد القادر، وذلك لتجنب تعرضه إلى أي مضاعفات بعد أن اشتكى من الإصابة في الأيام الماضية".

ويستعد الأهلى لمواجهة الترجى التونسى والمقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبلة فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا باستاد حمادي العقربي "رادس" بتونس.

وتنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى والترجى التونسى كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.



