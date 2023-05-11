شوبير: لاعب وافد يثير غضب المدير الفني لـ الزمالك ضد الإدارة

أكد الإعلامي أحمد شوبير، عن قيام الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك، بتوجيه انتقادات إلى إدارة الزمالك.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية "أوسوريو انتقد بشدة التعاقد مع البنيني سامسون أكينولا، ويرى أن اللاعب لا يستحق ارتداء قميص الزمالك".

وأضاف "المدير الفني الكولومبي تعجب من انتقال البنيني إلى القلعة البيضاء، في ظل تواضع امكانياته الفنية بشكل واضح".

ويستعد الزمالك لمواجهة الاسماعيلى المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.