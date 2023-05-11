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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مفاجأة.. جريمة وراء مقتل زوجين في حريق شقة العمرانية

الحماية المدنية
الحماية المدنية

حريق شقة العمرانية.. كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، مفاجأة بشأن حادث حر.يق شقة العمرانية، والذي أسفر عن تف.حم زوجين بداخل الشقة.

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تفاصيل مق.تل زوجين في حر.يق شقة العمرانية

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ومعاينة فرق الأدلة الجنائية وتقرير الطب الشرعي، وجود شبهة جنائية في حادث حريق شقة العمرانية،  وأن حادث الحريق ورائه سرقة محتويات الشقة.

وشرحت تحريات أجهزة أمن الجيزة، أن وراء إرتكاب واقعة حريق شقة العمرانية، نجل شقيقة المجني عليه الأول، حيث دخل إلى الشقة وقام بسرقة مبلغ 4 آلاف جنيه، ثم أجهز على خاله البالغ من العمر 55 سنة ثم أزهق روح زوجته البالغة من العمر 52 عاما.

وكشف تحريات الأجهزة الأمنية، التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام المتهم بإضر.ام النير.ان في الشقة التي تقع بمنطقة العمرانية وذلك بعد إنتهائه من إزهاق روح خاله وزوجته وسرقة المبلغ المالي حتى يهرب من فعلته وتخرج الجريمة بأنها حادث حريق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا من شرطة النجدة افاد بوقوع حادث حريق في شقة سكنية بمنطقة العمرانية وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الانتقال وكشف ملابسات الواقعة.

وبالإنتقال والفحص، تبين من المعاينة الأولية لأجهزة أمن الجيزة، إندلاع حر.يق في شقة سكنية بمنطقة العمرانية في شارع أبو صابر، وتم الدفع بسيارتين إطفاء للسيطرة على الحر.يق وإخماده ومنع إمتداده، وتف.حم محتويات الشقة ووفاة مسن وزوجته جراء الحادث، وتم نقل الجث.امين إلى المش.رحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وجرى إستكمال الإجراءات القانونية

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