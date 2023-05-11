عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للربط بين المحافظات ومدن شرق القاهرة.. النقل توفر أتوبيسات لخدمة ركاب القطار الكهربائي (صور)

محطات القطار الكهربائى
محطات القطار الكهربائى

توفر وزارة النقل  اتوبيسات تقدم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب للربط بين محطات القطار الكهربائي الخفيف LRT ومدن شرق القاهرة مثل الشروق والعبور والمستقبل وبدر.

كما توفر وزارة النقل،  أتوبيسات شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر چيت» بمحطة عدلي منصور التبادلية للتنقل بين المحافظات ويمكن حجز التذاكر من مكتب حجز تذاكر الشركة بمحطة عدلي منصور التبادلية.

وجاءت المواعيد للسوبر جيت، وفق تقرير رسمي لوزارة النقل كالآتي:    

مواعيد أتوبيسات محطة عدلي منصور 

مواعيد قيام أتوبيسات السوبر جيت من محافظة مرسى مطروح:- 12:30- 23:00.

 

مواعيد قيام أتوبيسات السوبر جيت من محافظة الإسكندرية:  في الأوقات التالية 06:45 - 07:45 - 08:45 - 09:45 - 10:45- 12:45- 14:45- 16:45- 17:45- 18:45- 19:45- 20:45.

مواعيد قيام أتوبيسات السوبر جيت من محافظة سوهاج:- 09:00- 12:30- 13:15- 17:15- 23:50

 

مواعيد قيام أتوبيسات السوبر جيت من محافظة بورسعيد:- 08:00- 11:30- 13:15- 15:15- 17:15- 19:15- 21:15

مواعيد قيام أتوبيسات السوبر جيت من محافظة أسيوط:- 14:30- 22:15- 01:10.

مواعيد قيام أتوبيسات السوبر جيت من محافظة المنيا: 08:00- 11:00- 13:00- 16:00- 19:30- 01:30

مواعيد قيام أتوبيسات السوبر جيت من محافظة قنا – الأقصر:- 14:15- 23:10.

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT :

قيام أول قطار من محطة بدر في اتجاه محطة عدلي منصور الساعة 5:50 صباحا.
قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه محطة مدينة العبور الجديدة (المعرفة) الساعة 6:15 صباحا.
قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه مدينة الفنون والثقافة الساعة 6:00 صباحا.
قيام أول قطار من محطة مدينة الفنون والثقافة في اتجاه محطة عدلي منصور الساعة 6:23 صباحا.
قيام أول قطار من محطة مدينة العبور الجديدة (المعرفة) في اتجاه محطة عدلي منصور الساعة 7:09 صباحا.
قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه محطة مدينة الفنون والثقافة الساعة 9:15 مساء.
قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه محطة مدينة العبور الجديدة (المعرفة) الساعة 9:30 مساء.

IMG-20230511-WA0018
IMG-20230511-WA0018
IMG-20230511-WA0019
IMG-20230511-WA0019
IMG-20230511-WA0017
IMG-20230511-WA0017
IMG-20230511-WA0016
IMG-20230511-WA0016
IMG-20230511-WA0014
IMG-20230511-WA0014
IMG-20230511-WA0015
IMG-20230511-WA0015
IMG-20230511-WA0013
IMG-20230511-WA0013

FB_IMG_1683795837064
FB_IMG_1683795837064
FB_IMG_1683795818405
FB_IMG_1683795818405
FB_IMG_1683795813429
FB_IMG_1683795813429

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الإثنين

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

انخفاض أسعار الزيت والأرز.. مفاجأة بشأن 4 سلع أساسية بعد زيادة المعروض

إعلامي: قرار عاجل من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك وبروكسي

مفاجأة.. جريمة وراء مقتل زوجين في حريق شقة العمرانية

استمارة 6 .. أهلي جدة يجهز صدمة مدوية لـ بيتسو موسيماني

ذروتها اليوم.. الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار على هذه المناطق |فيديو

قرار ضبط وإحضار لأستاذ جامعي بتربية رياضية المنصورة لهتك عرض سيدة أربعينية

ترشيحاتنا

ميزانية الدولة| 33% زيادة في الحماية الاجتماعية.. 358 مليار جنيه للأجور.. و96 مليارا للسلع التموينية

الاحتلال يتباهى بعدم صدور قرار إدانة من مجلس الأمن بسبب عملية غزة

قرار عاجل من إدارة صفحة الحوار الوطني على فيسبوك

تأهل نور الشربيني لنهائي بطولة العالم للإسكواش للسيدات

السعودية تمد الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين

متدفعش غير 5 قروش.. التموين تؤكد ثبات سعر رغيف الخبز التمويني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع اقتراب موسمها.. كيف تكتشف المانجو السامة والمحقونة بمواد كيميائية؟

بريطانية تلاحظ اختفاء أموال من منزل عائلتها فتكشف المفاجأة|فيديو صادم

حجمه كالبطاطس وعمره بالمليارات.. نيزك محتمل يضرب سطح منزل في أمريكا| شاهد

أثناء لعبة الغميضة..نهاية مأساوية لفتاة مراهقة في أمريكا.. ماذا حدث؟

فيديو

منة فضالي تكشف سرا خطيرا عن حياتها لأول مرة.. شاهد

تزوجته ببطاقة مزوّرة.. حسن شاكوش في النيابة ومحاميه يكشف مفاجأة بقسيمة الزواج|فيديوجراف

فيديو يثير الجدل لأغرب رياضة على الإطلاق في العالم .. شاهد

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ