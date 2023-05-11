السعودية تمد الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين

بدأت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الخميس، بإجراءات تمديد مدة الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين في المملكة الذين تصعب عودتهم إلى بلادهم في ظل الأزمة الحالية.

وإطلاق خدمة "استضافة المعتمرين السودانيين" على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية، لمن يرغب من المواطنين والمقيمين استضافتهم.



وتتيح الاستضافة للمعتمرين من قبل ذويهم أو معارفهم من المقيمين في المملكة أو المواطنين تحويل تأشيرة العمرة إلى تأشيرة زيارة حسب لشروط المعلنة في منصة أبشر.

بالإضافة إلي تعديل اسم المستضيف في سجل المعتمرين، وإعفائهم من الرسوم المالية للمرة الأولى، وذلك للذين تتعذر مغادرتهم في الوقت الراهن.



وأشارت "الجوازات" إلى أنه على الراغبين في الاستفادة من الخدمة الدخول للموقع الإلكتروني لمنصة "أبشر أفراد".