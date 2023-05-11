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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنجبه في عمر 79 عاما.. الصور الأولى للابن السابع لروبرت دي نيرو

صورة ابن روبرت دي
صورة ابن روبرت دي نيرو

رصدت كاميرات الصحافة الأجنبية الظهور الأول لابن روبرت دي نيرو ، والذي قام بإنجابه خلال الأيام القليلة الماضية عمر السبعين . 

والتقت الكاميرا صور للطفل بصحبة والدته ، بعدما لقي خبر إنجاب روبرت دي نيرو اهتماما كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبيه. 

ورُزق روبرت دي نيرو بطفلين من زوجته الأولى، ديان أبوت، التي شاركته التمثيل في فيلم "تاكسي درايفر"، وبطفلين آخرين من الممثلة والمغنية، جريس هايتاور التي انفصل عنها عام 2018.

ولدي روبرت دي نيرو أيضا توأمان من عارضة الأزياء توكي سميث، التي كانت تربطه بها علاقة في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن العشرين.

ويروّج الممثل  حالياً لأحدث أفلامه بعنوان "My Dad and Me" ("ماي داد أند مي")، والذي من المقرر طرحه في صالات السينما في الولايات المتحدة في 26 مايو الجاري.

وفاز  روبرت دي نيرو بجائزتي أوسكار قبل بلوغه سن الأربعين: بداية في فئة أفضل ممثل في دور ثانوي عام 1974 عن الجزء الثاني من فيلم "The Godfather" (العراب)، ثمّ في فئة أفضل ممثل عام 1981 بفضل تجسيده شخصية الملاكم جيك لاموتا في فيلم "ريجينج بول".

واعلن الممثل والمخرج والمنتج العالمي الشهير الحائز على “أوسكا” روبرت دي نيرو أنه رزق بابنه السابع في عمر الـ 79 عاما  وذلك خلال مقابلة مع "إي تي كندا"، صحح الفنان الأمريكي جملة أدلت بها محاورته تضمنت إشارة إلى أبنائه الستة، معلقا بأن  عدد الأبناء أصبح "سبعة في الواقع"، وفقا لما ذكرته عدة وسائل إعلامية أجنبية.

 

 

وأضاف الفنان الذي يوصف بأنه من أهمّ الممثلين في جيله خلال المقابلة التي تمت قبل ساعات قليلة:  "رُزقت للتو بطفل"، كما أكد وكيل أعمال دي نيرو الخبر لوكالة فرانس برس.

 

 

روبرت دي نيرو الولايات المتحدة The Godfather Godfather وكالة فرانس برس وكالة فرانس

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