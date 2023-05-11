قالت منى عوكل، مُراسلة "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن صافرات الإنذار تدوي من جديد في كرم أبو سالم بغلاف غزة.

وأضافت "عوكل" في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك استهدافًا إسرائيليًا لأراضٍ زراعية شرق خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، وارتفعت حصيلة الشهداء إلى 25، بعد استشهاد ثلاثة مواطنين، فجر اليوم الخميس، في استهداف شقة سكنية في محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، نقلا عن وزارة الصحة الفلسطينية، أن من بين الشهداء الـ25، ستة أطفال وثلاث نساء، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 76 بينهم 21 طفلًا و8 نساء.

وأفادت الوكالة بأن طائرات الاحتلال تواصل استهدافها لبيوت المواطنين وأهداف أخرى مسببة دمارًا جزئيًا وكليًا في وحدات سكنية، وبلغ عدد البيوت المدمرة 14 بيتًا، بعد تدمير الشقة في خان يونس، واستهداف منزل لعائلة المصري مساء الأربعاء في بيت لاهيا شمال غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال، أمس الأربعاء، منزلًا في منطقة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، ودمرته بشكل كامل، وقصفت منشأة صناعية في حي الزيتون شرق مدينة غزة.