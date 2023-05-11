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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي بشأن هجمات آخري على قطاع غزة

جيش الاحتلال الإٍسرائيلي
جيش الاحتلال الإٍسرائيلي - أرشيفية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الخميس، إنه أمر الجيش بتحضير سلسلة من العمليات الإضافية، والحفاظ على مستوى عالي من الجهوزية لاحتمال توسيع نطاق إطلاق الصواريخ، وفقا لصحيفة معاريف الإسرائيلية.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "وجهت باتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على الجاهزية العالية لاحتمال توسيع دائرة النار"، لافتا إلى أنه على القوى الأمنية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحضير لسلسلة من العمليات الإضافية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي إسرائيلي بجروح طفيفة برصاصة خلال اعتقالات مساء أمس في مخيم نور الشمس للاجئين في السامرة.

ونقلت القناة 13 العبرية عن الجيش: "قوات الأمن الإسرائيلي نفذت مساء أمس عملية اعتقال في مناطق الضفة، وجرى اعتقال 15 مطلوباً، وأصيب جندي إسرائيلي بجروح طفيفة جراء إطلاق النار عليه".

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وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، مقتل أحد قادة تنظيم الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وسط سلسلة غارات شنتها إسرائيل على القطاع.

وقال أدرعي في بيان: "في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك تم القضاء على المدعو علي غالي مسؤول الوحدة الصاروخية للجهاد الإسلامي في قطاع غزة".

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