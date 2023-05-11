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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شكري: الشعب الفلسطيني تحمل ظلما تاريخيا طيلة العقود الماضية

سامح شكري
سامح شكري

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن الشعب الفلسطيني تحمل ظلما تاريخيا طيلة العقود الماضية، وأن مصر تستنكر العمليات الإرهابية التى تتم في فلسطين، وأن هذا الأمر يهدد الأمن، وأنه يجب تهدئة الأوضاع، ويكون هناك فتح حوار بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي.

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وقال سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا، عقب الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام، أن الجهود المصرية مستمرة فى القضية الفلسطينية، وذلك لـ الوصول إلى حل.

وأضاف شكري: “ندعو المجتمع الدولي، لوقف ما يتم فى الشعب الفلسطيني، وأن يكون هناك قرارات ضد ما يحدث من قبل إسرائيل”.


 

 

سامح شكري وزير الخارجية الشعب الفلسطيني العمليات الإرهابية الجانب الفلسطيني

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