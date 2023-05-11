محافظ بورسعيد: القيادة السياسية تؤمن بأهمية الحوار الوطني بين فئات المجتمع المختلفة

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الندوة الثقافية التوعوية التي نظمها صالون الصفوة الثقافي الاجتماعي ببورسعيد حول دور الإعلام في نشر الوعي المجتمعي، تحت إشراف دكتورة لوسي منصور، وذلك بفندق بورسعيد، وبحضور الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وعدد من الشخصيات العامة بالمحافظة وكوكبة من الصحفيين، ورجال الإعلام والشخصيات السياسية والاجتماعية.

وأشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد خلال اللقاء بجهود صالون الصفوة الثقافي الاجتماعي في نشر الوعي ، وذلك انطلاقا من المسئولية المشتركة بين القيادة السياسية وأبناء الوطن، مشيرا إلى إلى أهمية الوعي بالنهضة والتنمية التي شهدتها الدولة المصرية بالرغم من الأزمة العالمية ، وذلك نتيجة العمل المخلص من كافة القيادات المعنية تحت راية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح المحافظ أنه على المواطن المصري أن يدرك أهمية المرحلة الراهنة وجهود الدولة المستمرة لتوفير كافة سبل الراحة للمواطن ومواجهة تداعيات الأزمة العالمية، والعمل على إعادة ترتيب الأولويات لبناء مستقبل افضل لأبناء مصر.

ونوه المحافظ إلى أن الدولة المصرية أولت لمحافظة بورسعيد اهتماما خاصا في تنمية كافة المجالات حتى أصبحت أولى المحافظات في حجم الاستثمارات، وتعد المحافظة الأولى في أعمال التنمية، متطرقا للحديث حول التنمية التي تشهدتها المحافظة على كافة الأصعدة، وتناول محافظ بورسعيد الحديث حول مختلف المشروعات والتحديات التي جرى التغلب عليها لتحقيق المستوى الحالي، بدءًا من خطة الاهتمام بالمظهر الحضاري للمدينة، ومحاولة القضاء على أشكال التنميط والتجريف التي سادت المحافظة لفترات طويلة، وذلك من خلال مختلف الإنجازات العملاقة في كافة القطاعات.

وأكد محافظ بورسعيد أن الاهتمام ببناء المواطن كان أهم أولويات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال الاهتمام بالتعليم والصحة، والتي تحققت من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل، والتحول الرقمي، والمبادرات المختلفة الثقافية والتعليمية المختلفة.

وتناول خلال اللقاء، الحديث حول الخطة الغير مسبوقة للتنمية على أرض بورسعيد، ومنها النهضة الصحية والتعليمية و تطوير منظومة الطرق والخدمات المقدمة للمواطن، و وجه المحافظ الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على الجهود المضنية في كافة الاتجاهات، معربا عن فخره بمجهودات السيد الرئيس،و المشروعات العملاقة ببورسعيد التى انطلقت لأول مرة من مدينة بورسعيد.

وتطرق اللواء عادل الغضبان لأهمية الوعي بمتطلبات المرحلة الحالية والتعاون من أجل إنجاح خطط التنمية بالدولة المصرية، لافتا أن على الجميع العمل من أجل مصلحة الوطن في المقام الأول، موجها بأهمية نشر الوعي بين مختلف الفئات في المجتمع فالكل مسؤول وله دور في إنجاز خطط التنمية، والتصدي لأي محاولات أو دعوات للتخريب أو تعطيل مسيرة التنمية خلال الوقت الحالي ، وأكد اللواء عادل الغضبان، أهمية حملات التوعية المستمرة والاهتمام بالحوار المجتمعى لمواجهة المشكلات والقضايا الرئيسية بالمجتمع.

من جانبه، أكد الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن الجدل الذي يدور في الحوار الوطني، صحي ومطلوب ومشجع على إيجاد أفكار جديدة.

وأوضح مسلم ، أن مصر كلها ستستفيد من الحوار الوطني، وليس السياسيون فقط، إذ يشهد مشاركة واسعة من جميع طوائف المجتمع، وتضم محاوره أكاديميين وممثلين للمحافظات، ومهنيين، وأساتذة جامعات، وغيرهم ولفت إلى وجود 113 قضية بحاجة لتناولها من كل العقول المصرية، والتوافق عليها، وهو ما أعلنه مجلس أمناء الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن الدستور والأمن القومي غير مطروحين للنقاش، إذ إن الحوار ليس بديلاً لمؤسسات الدولة.

محافظ بورسعيد يشهد ندوة الصالون البحرى IMG-20230511-WA0030 IMG-20230511-WA0026 IMG-20230511-WA0027 IMG-20230511-WA0028 IMG-20230511-WA0029 IMG-20230511-WA0025

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني فرصة جاءت في وقتها، مشيرا إلى دور الإعلام المهم في توصيل الحوار بجرأة غير معهودة لكل المواطنين، ما يثبت أن السلطة جادة في إجرائه، موضحا أن الإعلام سلاح للوعي، تستخدمه بعض الدول ضد الأخرى، لتفكيك الجبهة الداخلية، لذلك يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن نكون يد واحدة لصالح مصر.