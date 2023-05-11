عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المكثر من هذا الذكر يسبق غيره إلى الجنة .. يغفله الكثيرون

الذكر
الذكر

كشف الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط خلال حديثه عن فضائل الذكر بالباقيات الصالحات، عن أهميته في السبق إلى دخول الجنة. 

فضائل الذكر بالباقيات الصالحات

وقال «مرزوق» من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن المكثر من الذكر بالباقيات الصالحات يسبق غيره إلى الجنة، مستدلا بما ورد عن عبد الله بن شداد أن نفرا من بني عذرة أتو النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكفيهم؟، قال طلحة: أنا، فكانوا عند طلحة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فخرج فيه أحدهم فاستشهد.

قال ثم بعث بعثا فخرج فيهم آخر فاستشهد، قال ثم مات الثالث على فراشه . قال طلحة : فرأيت هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي في الجنة. فرأيت الميت على فراشه أمامهم. ورأيت الذي استشهد أخيرا يليه. ورأيت استشهد أولهم آخرهم.

قال: فدخلني من ذلك . قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما أنكرت ذلك؟ ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله . المسند ج 2 ص 367 وصححه المحقق ورواه في عدة مواضع صحيحة. 

وأوضح في الحديث بيان لفضل الذاكر بالباقيات الصالحات وأنه أفضل المؤمنين عند الله تعالى وأنه يسبق غيره إلى فضل الله تعالى.

واختتم حديثه عن هذا التحصين العظيم بقول النبي صلى الله عليه وسلم (لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إﻻ الله والله أكبر أحب إلى مما طلعت عليه الشمس) رواه مسلم في صحيحه ج 5 ص 548.

كنز نبوي في 30 ثانية.. الذكر الأكثر ثواباً من ترديدك الأذكار 24 ساعة متواصلة

أفضل الذكر ليلا.. هل يجوز أن نسبح باسم مفرد من أسماء الله؟

فضائل الذكر بالباقيات الصالحات

ومن فضائل الباقيات الصالحات، أن الذاكر يكتب له بكل كلمة منها (سبحان الله والحمد ولا إله إلا الله والله أكبر)، عشرون حسنة ويحط عنه عشرون سيئة. 

جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن الله اصطفى من الكلام أربعا ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)
فمن قال سبحان الله كتب له عشرون حسنة وحط عنه عشرون سيئة، ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتب له بها ثلاثون حسنة أو حط عنه ثلاثون سيئة) المسند للإمام أحمد ج22 ص 135 وصححه المحقق
ومعني (من قبل نفسه) أي قصد بذلك الإنشاء لا الإخبار كما قال صاحب التيسير بشرح الجامع الصغير ج 1 ص 495، والمعنى أن من استحضر نعم الله تعالى عليه فحمد الله تعالى وقال الحمد لله رب العالمين مستشعرا عظمة تلك النعم . وفي صحيح مسلم ( والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماوات والأرض) صحيح مسلم أول كتاب الطهارة. 

الذكر فضائل الذكر الباقيات الصالحات جامعة الأزهر الدكتور مختار مرزوق التفسير وعلوم القرآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الاثنين

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

لا تتناول هذا الجزء من الدجاج نهائيا.. طبيبة عالمية تكشف التفاصيل

مفيش تعويم.. توقعات دولية بعدم تغيير سعر صرف الجنيه خلال الفترة الحالية

الكاف يوجه صدمة لـ الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

ضبط وإحضار لأستاذ جامعي هتك عرض سيدة أربعينية

انخفاض أسعار الزيت والأرز.. مفاجأة بشأن 4 سلع أساسية بعد زيادة المعروض

موضوعات متعلقة

ما حكم التوسل بالنبي؟.. علي جمعة يحذر من خطأ شائع

دعاء لتفريج الكرب ورفع البلاء.. كلمتان مستجابتان في الحال

هل تقبل توبة المغتاب ؟.. بـ 5 أمور تكشفها الإفتاء

دعاء صلاة الفجر لفك الكرب وقضاء الدين مستجاب.. أدركه بـ 13 كلمة

دعاء آخر الليل لتفريج الهم .. 7 كلمات أوصى بها الإمام علي

آداب الأضحية .. وما هي الأنواع التي يجوز للمسلم أن يضحي بها؟

7 أسباب تجعلك تخاف الموت ودعاء واحد يرزقك حسن خاتمة.. أزهريون يوضحون

آلاف الحالات شهريا.. كيف تتعامل دار الإفتاء مع أزمة الطلاق؟

ترشيحاتنا

مدرب بروكسي: خسرنا أمام الزمالك بظلم تحكيمي.. وكان لينا ضربتين جزاء

مسؤول أمريكي يتهم جنوب أفريقيا بتزويد روسيا بالأسلحة

ماذا يحدث عند قراءة سورة النبأ بعد العصر؟.. النبي أوصى بها لـ3 أسباب

ضربة روسية.. مستثمر أمريكي كبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن التخلي عن الدولار

الحوار الوطني| رئيس غرفة سياحة الأقصر: عايزين استثمارات بصوا على شرم والغردقة

إعلان عاجل من وزير دفاع بولندا بشأن سقوط صاروخ روسي على بلاده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتناول هذا الجزء من الدجاج نهائيا.. طبيبة عالمية تكشف التفاصيل

الحفر كتير.. تصرف غريب من سائق بريطاني مع السياح جنوب لندن

ارتفاع هرمون الكورتيزول يسبب أعراضا غير متوقعة.. تعرف عليها

عمرها 20 مليون عام.. طالبة تعثر على سن حيوان مفترس في بريطانيا|صور

فيديو

اللبنانيون مصريون بالأساس وهاجروا قبل 1400 سنة .. ما القصة ؟ "فيديوجراف"

كارثة تهدد الملايين بهذه المناطق | ماذا يحدث في مياه البحار؟

خطة لزيادة الزائرين.. السياحة على مائدة الحوار الوطني| تغطية خاصة

أول امرأة تشغل هذا المنصب.. نقيب الفلاحين بكفر الشيخ سيدة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ