42 حزبا سياسيا تناقش اليوم الاستعداد لجلسات الحوار الوطني

أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الاحزاب المصرية ان المجلس الرئاسى لتحالف الاحزاب المصرية والذى يضم ٤٢حزبا سياسيا سوف يناقشون اليوم الاستعداد لحضور جلسات لجان الحوار الوطنى التى تنطلق يوم الاحد القادم.

وقال النائب تيسير مطر إن رؤساء احزاب التحالف والذين حضروا جلسة مؤتمر الحوار الوطنى يوم ٣مايو سوف يناقشون تقريرا حول ردود الفعل الاعلامية والسياسية والشعبية عن جلسة الافتتاح يعرضه المتحدث الاعلامى للتحالف الكاتب الصحفي محمود نفادى.

وأشار مطر إلى ان الاجتماع سوف يوجه رسالة شكر الى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية راعى الحوار الوطنى تقديرا لدعوته للحوار ورعايته له.