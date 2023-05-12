نور الشربيني تتوج بلقبها السابع ببطولة العالم للإسكواش

توجت نور الشربيني لاعبة نادي سبورتنج السكندري بلقب بطولة العالم للإسكواش للسيدات، المقامة بولاية شيكاغو الأمريكية في الفترة من 3 حتى 11 مايو الجاري.

وأحرزت الشربيني لقبها السابع بعد تغلبها في دور النهائي على مواطنتها نوران جوهر بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استمرت لمدة 38 دقيقة، بواقع نقاط (11-6) (11-4) (12-10).

واستهلت الشربيني مشوارها في البطولة بالفوز على مواطنتها هنا معتز بثلاثة اشواط نظيفة، بواقع نقاط (11-4) (11-2) (11-6).

ثم فازت الشربيني على بطلة فرنسا ماري ستيفان بنتيجة (3-0)، بواقع نقاط (11-8) (11-3) (11-6).



وبعدها حققت الشربيني الفوز على الإنجليزية ساره-جان بيري بنتيجة (3-0)، بواقع نقاط (11-3) (11-4) (11-6).

وفي دور ربع النهائي فازت الشربيني على الإنجليزية جورجينا كيندي بثلاثة أشواط نظيفة، بواقع نقاط (11-7) (11-2) (11-4).

ثم فازت نور الشربيني على النيوزيلاندية جويلي كينج المصنفة الرابعة عالميًا بثلاثة أشواط مقابل شوط، بواقع نقاط (11-8) (11-6) (6-11) (11-4).

وبذلك تقترب الشربيني من معادلة رقم الماليزية نيكول دافيد المتوجة ب 8 ألقاب ببطولة العالم.