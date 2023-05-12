شاهد.. استمرار احتفالات الطرق الصوفية بمولد الرجبية في ساحة السيد البدوي بطنطا

استمر توافد الآلاف من الأسر والعائلات مصطحبين أطفالهم وعدد من مشايخ الطرق الصوفية علي ساحة ساحة ومحيط مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، للاحتفال بالمولد الرجبية السيد البدوي والتي تشتهر بالعيد الأصغر لمولده، حيث تتم الاحتفالات هذا العام بأول مرة بشكل كامل بعد انتهاء جائحة كورونا.

كما شهد محيط مسجد السيد البدوي والشوارع الجانبية المؤدية له، قيام العديد من مشايخ الطرق الصوفية من المريدين بنصب الخيام وإقامة الاحتفالات والمدائح النبوية والأناشيد الدينية بالتوازي مع عودة الاحتفالات بشكل كامل لأول مرة بعد انتهاء جائحة كورونا.

وباشر أعضاء الطرق الصوفية بنصب الخيام بالشوارع المحيطة بالمسجد و المؤدية له وإقامة المدائح والأناشيد الدينية وسط فرحة كبيرة عمت أرجاء الساحة من المريدين و المحبين للسيد البدوي.



كما تشهد محلات الحمص والحلويات المحيطة بساحة مسجد السيد البدوي بطنطا رواجا كبيرا من المترددين على الاحتفالات لشراء الحلويات والحمص التي تشتهر بها مدينة طنطا خلال احتفالات رجبية السيد اليدوي.

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