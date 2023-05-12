عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. استمرار احتفالات الطرق الصوفية بمولد الرجبية في ساحة السيد البدوي بطنطا

احتفالات الرجبية
احتفالات الرجبية بساحة السيد البدوي بطنطا

استمر توافد الآلاف من الأسر والعائلات مصطحبين أطفالهم وعدد من مشايخ الطرق الصوفية علي ساحة ساحة ومحيط مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية،  للاحتفال بالمولد الرجبية السيد البدوي والتي تشتهر بالعيد الأصغر لمولده، حيث تتم الاحتفالات هذا العام بأول مرة بشكل كامل بعد انتهاء جائحة كورونا.

رئيس جامعة طنطا: تشغيل مستشفى الجراحات بكامل طاقتها لخدمة محافظات الدلتا.. قريبا

كما شهد محيط مسجد السيد البدوي والشوارع الجانبية المؤدية له، قيام العديد من مشايخ الطرق الصوفية من المريدين بنصب الخيام وإقامة الاحتفالات والمدائح النبوية والأناشيد الدينية بالتوازي مع عودة الاحتفالات بشكل كامل لأول مرة بعد انتهاء جائحة كورونا.

txt

تموين الغربية: توريد نحو 89 ألف و263 طن قمح من محصول الموسم

وباشر أعضاء الطرق الصوفية بنصب الخيام بالشوارع المحيطة  بالمسجد و المؤدية له وإقامة المدائح والأناشيد الدينية وسط فرحة كبيرة عمت أرجاء الساحة من المريدين و المحبين للسيد البدوي.

رئيس جامعة طنطا: تشغيل مستشفى الجراحات بكامل طاقتها لخدمة محافظات الدلتا.. قريبا


كما تشهد  محلات الحمص والحلويات المحيطة بساحة مسجد السيد البدوي بطنطا رواجا كبيرا من المترددين على الاحتفالات لشراء الحلويات والحمص التي تشتهر بها مدينة طنطا خلال احتفالات رجبية السيد اليدوي.

IMG-20230512-WA0015
IMG-20230512-WA0015
IMG-20230512-WA0014
IMG-20230512-WA0014
IMG-20230512-WA0013
IMG-20230512-WA0013
IMG-20230512-WA0011
IMG-20230512-WA0011
IMG-20230512-WA0012
IMG-20230512-WA0012
IMG-20230512-WA0010
IMG-20230512-WA0010
IMG-20230512-WA0009
IMG-20230512-WA0009
IMG-20230512-WA0008
IMG-20230512-WA0008
IMG-20230512-WA0007
IMG-20230512-WA0007
الجراحات احتفالات الطرق الصوفية الأسر والعائلات الأناشيد الدينية الاحتفالات السيد البدوي الطرق الصوفية المدائح النبوية انتهاء جائحة كورونا جامعة طنط رئيس جامعة طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألغت متابعته وحذفت صورهما.. رنا الحريري تثير الجدل حول انفصالها عن باسم ياخور

330 جنيها دفعة واحدة|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

تراجع 300 جنيه للجرام.. 3 ضربات لسوق الذهب ومفاجأة في عيار 21

أخبار الرياضة.. بيراميدز يتوج بأول بطولة بتاريخه..مرتضى منصور يعلن تسليم الزمالك لوزارة الرياضة

الأمن يكشف حقيقة بيع مخدرات من خلال عربات المشروبات بشوارع مصر الجديدة

قبل اجتماع المركزي.. أعلى 5 شهادات بعائد مرتفع في مصر

فتاة ومخدرات.. القصة الكاملة للقبض على مؤدي المهرجانات في الشيخ زايد

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال افريقيا

موضوعات متعلقة

"طايل" تكشف أسرارا جديدة مع والدة عروس طنطا المقتولة على يد زوجها

ترشيحاتنا

خطيب الأوقاف: تدبر أسماء الله الحسنى والعمل بها طريق إلى الجنة

ضرب تل أبيب بـ 20 صاروخا.. ومنظومة العصا السحرية تعترض صاروخ للمرة الثانية

تحذير عاجل من الأرصاد السعودية لسكان هذه المناطق

الصحة: فحص 4 ملايين طفل بمبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع

وزير الأوقاف: للأسماء الحسنى بركة وأسرار لا يدركها إلا من ذاق وعرف

بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحنون للماضي.. 4 أبراج ترغب في استعادة أيام الطفولة

في عيد ميلادها.. ملابس أثارت الجدل لـ ريا أبى راشد

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة رياضية

تشخيص مبكر ينقذ حياتك.. 4 علامات للإصابة بسرطان القولون والمستقيم

فيديو

إعلان خطوبة على الأهرامات يثير ضجة.. تفاصيل

الكاف يصدم الترجي بهذا القرار| وغيابات مؤثرة قبل لقاء الأهلي.. فيديوجراف

ثقب أسود.. العلماء يكتشفون السر وراء الظاهرة العنيفة في الكون

يغني لأمه.. فيديو يثير جدل رواد السوشيال ميديا لعريس يوم زفافه.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ