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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

طلاب الثانوي الأزهري يؤدون امتحانات الفيزياء والفرنساوى والقرآن غدا

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية

يؤدي طلاب الصفين الأول والثانى الثانوي الأزهري القسم العلمي امتحاناتهم في مادتي القرآن الكريم والفيزياء، بينما يؤدي طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى القسم الأدبي امتحاناتهم في مادتي القرآن الكريم واللغة الأجنبية الثانية  "الفرنساوى".

 

امتحانات الفصل الدراسى الثاني

وتستمر غدا امتحانات الفصل الدراسى الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي الأزهري بقسميهما الأدبي والعلمي، على أن تنتهي الثلاثاء 16 مايو الجارى.

 

وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية عدة ملاحظات وهى: "يمتحن المبصرون شفهياً في حفظ القرآن الكريم وتجويده/ المطالعة والنصوص، كما يمتحن المكفوفون شفهياً في جميع المواد المقررة عليهم، على أن يكون امتحان مادتى الحاسب الآلى والمستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة، ويمتحن فيهما الطالب قبل الامتحان التحريرى ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة".

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وكان قطاع المعاهد الأزهرية أصدر عددا من التعليمات الخاصة بالمضبوطات أثناء انعقاد لجان النقل أو الشهادات، وذلك على النحو الآتى:

الطالب المضبوط بجهاز موبايل أثناء الامتحان يتم تحرير محضر غش للطالب بعد الضبط مباشرة، ويستكمل الطالب امتحان المادة حتى نهاية زمن اللجنة، ويحظر طرده من اللجنة قبل انتهائه من الإجابة، وإقراره بالواقعة والتوقيع على محضر الغش. 

وفى حالة اتصال الجهاز بالإنترنت والتأكد من نشر ورفع صور أوراق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعى يحظر تسليم الطالب جهاز الهاتف، ويتم التحفظ عليه مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الصدد من قبل عضو الشئون القانونية بالمنطقة.

يحرر محضر الغش والإخلال من ثلاث نسخ ويرسل الأصل والحرز المضبوط مع الطالب إلى فرع الشئون القانونية بالمنطقة التابعة لها اللجنة، وعدم إرساله إلى لجنة النظام والمراقبة، وعلى رئيس اللجنة التأكد بنفسه من تسليم المحضر إلى فرع الشئون القانونية.

الأزهر الثانوي الأزهرى القران الكريم القسم الأدبي اللغة الأجنبية الفصل الدراسي الثاني حفظ القرآن الكريم وتجويده المعاهد الأزهرية

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