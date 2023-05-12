الأوبرالي ياسر سليمان يحيى حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية .. الثلاثاء

أعلنت دعاء النجار ،عضو مجلس نقابة الصحفيين وسكرتير العام المساعد، أن مطرب الأوبرا ياسر سليمان سوف يُحيى حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية المقرر إقامته فى السادسة مساء الثلاثاء المقبل الموافق ١٦ مايو، بمسرح النقابة.



والتقى خالد البلشى ،نقيب الصحفيين، المطرب ياسر سليمان خلال زيارته لنقابة الصحفيين ، أمس، بحضور دعاء النجار ،عضو المجلس، والزميل نادر أحمد نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية وأكدوا خلال اللقاء على أهمية الحفاظ على الطرب المصرى الأصيل للارتقاء بالذوق العام.

وأوضحت "النجار" أنه من المقرر إهداء درع النقابة للمطرب ياسر سليمان تقديرًا لما يقدمه من فن راقٍ يعد علامة فى إعادة إحياء التراث المصرى.

وأضافت "النجار"، أن الحفل سيشهد تكريم الزملاء الفائزين بجوائز الصحافة المصرية،وعدد من رواد المهنة والحاصلين علي رسائل الدكتوراة والماجستير ، والفقرة الفنية التى سوف يقدمها المطرب ياسر سليمان وفرقته الموسيقية ،سوف يقدم باقة من اغنيات محمد رشدى وكارم محمود ومحمد قنديل ومحمد عبد المطلب كما سيغنى ايضا مجموعة أغنيات للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.



ياسر سليمان أحد أشهر مطربى دار الاوبرا المصرية والموسيقى العربية حيث عرف بالأغنيات الطربية الشهيرة لقامات الفن المصرى الأصيل ،كما بدأ مشواره الغنائي من مسابقات وحفلات الجامعة والتي حصل فيها على المركز الاول لعدة سنوات وبعدها إلتحق بفرقة نادي الصيد ومن ثم الفرقة المصرية بقيادة المايسترو فاروق البابلي والذي رشحه بعد ذلك لفرقة التراث بدار الاوبرا المصرية .



في عام ٢٠١٢ قام بتأسيس فرقة سواريه لينطلق بعدها فى عدد من المهرجانات ومع أغنيات الراحل عبد الرحمن الابنودي ، كما شارك في كل مهرجانات الموسيقى العربية المقامة سنويا بدار الأوبرا المصرية منذ عام ٢٠١٦م وحتى الآن كما قام بتمثيل مصر في العديد من المهرجانات

الدولية وكان ابرزها في المكسيك واسبانيا وايطاليا وتونس والجزائر والمغرب والعراق ودبي ولبنان والسعودية . ط