زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة .. قرار جديد في أمريكا

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر اليوم الجمعة عن تنفيذ قرار جديد بشأن زيادة رسوم التأشيرة الخاصة القادمين إلى الولايات المتحدة.

وأشارت السفارة الأمريكية بحسب صحيفة سبق برس أن القرار سيتم تنفيذه اعتبارًا من 30 مايو الجاري.

وبينت السفارة في بيان لها، أن رسوم تأشيرات العمل أو السياحة “B1 و B2″، وغير ذلك من التأشيرات غير المستندة إلى التماس “تأشيرات الطلاب وتبادل الزوار (F / J / M) ستزيد من 160 دولارًا أمريكيًا إلى 185 دولارًا أمريكيًا.

وبينت ، أن الرسوم لبعض غير المهاجرين المستندة إلى التماس ستزداد تأشيرات العمال المؤقتين “فئات H و L و O و P و Q و R” من 190 دولارًا أمريكيًا إلى 205 دولارات أمريكية، بينما ستظل الرسوم المدفوعة قبل هذه الزيادة صالحة لمدة 365 يومًا.

وأوضحت السفارة قائلة : كما تعكس الزيادات في رسوم “NIV” هذه التكلفة المتزايدة للمدخلات المرتبطة مع الخدمات التي تقدمها الأقسام القنصلية في جميع أنحاء العالم.