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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روّج أدوية محظورة | قرار عاجل في السعودية بشأن صيدلي مصري

ارشيفي
ارشيفي

أعلن الأمن السعودي القبض على صيدلي مصري مقيم بالمملكة حيث قال في بيان له : أثمرت جهود رجال الأمن في إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض القبض على مقيـم مـن الجنسية المصرية مخالف لنظام الإقامة بالعمل لحسابه الخاص امتهن ترويج الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي. 

وأضاف البيان على حساب الأمن السعودي بتويتر : وضبط بحوزته (4578) قرضا ومبلغ (30,450) ريالا.


وكشفت شرطة منطقة الرياض عن أن المروج استغل مهنته أثناء عمله فــي إحـدى الصيدليات المغلقة وتسلمه كميات كبيرة من الأقراص المحظورة مـن مندوبي المبيعات ونقلها وتخزينها في منزله بمدينة الرياض، وأعـد لـه كمين نتج عنه القبض عليـه متلبسا بجرمه. 

كما جـرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.


وأهابت مديرية الأمن العام السعودي  الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) فـي مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة،ورقـم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد
الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

تحذير عاجل من الأمن العام السعودي لمواطنيه

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