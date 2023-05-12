أستاذ أدب: طه حسين الطاقة التنويرية الأضخم والتشبع بأفكاره أفزع المتشددين

أكد الدكتور محمود سليم شوشة، أستاذ الأدب العربي بجامعة الفيوم، أن طه حسين هو الطاقة التنويرية الأضخم في تاريخنا والبوصلة الحقيقية التي لو كان اعتمد عليها العرب لكان الخلاص من الأفكار الأخرى.

وأوضح "شوشة"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك تقصير شامل من قبل الدولة في التعريف بطه حسين ونشر أفكاره، مشدداً على أن هناك تيار يريد أن يحاصر طه حسين في صفة المتهم، والعقول التي تهاجم طه حسين هي عقول رجعية.

وأشار إلى أنهم يتحدثون أن أفكار طه حسين هي خرافية لكنها أفكار تخضع للخيال وهو ما كان شائع في هذا التوقيت، مؤكدًا أن التشبع بأفكار طه حسين هو ما أفزع بعض التيارات الرجعية التي تعتمد تشويه أفكار طه حسين، كما أن أسلوب طه حسين في منتهى السلاسة وينتمي له الكثير من الكتب المتنوعة.