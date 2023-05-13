إثارة الجدل.. بلوجر تتوقع الفائز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم

أثارت البلوجر تالا شور، حالة من الجدل على موقع الفيديوهات القصيرة تيك توك، وذلك بعد توقعاتها بشأن دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث صدقت توقعاتها حتى الآن بشأن الفرق المتأهلة والفائزة بالأدوار الإقصائية.

وتداول عدد من المتابعين عبر السوشيال ميديا فيديو توقعات تالا شور، حيث توقعت تأهل الرباعي الانتر وميلان ومانشستر سيتي وريال مدريد لدور نصف النهائي، مؤكدين أنها سبق وتوقعت تتويج الفريق الأسباني ريال مدريد بالبطولة العام الماضي وهو ما حدث بالفعل.

من سيفوز بدوري أبطال أوروبا؟

ووفقا لتوقعات تالا فإن النهائي سيكون بين انتر ميلان وريال مدريد، حيث توقعت فوز الأخير على مانشستر سيتي، فيما سيفوز انتر ميلان على نظيره اي اس ميلان، على أن يتوج ريال مدريد بالبطولة في النهاية.

ووضع الانتر قدما في النهائي بعد فوزه على ميلان بهدفين في لقاء الذهاب، فيما حسم التعادل بهدف لمثله مباراة الذهاب بين الريال والسيتي.

وأكدت تالا شور، أن توقعاتها حول نتائج الرياضة والأحداث الرياضية الكبرى تعتمد على تحليل عدة عوامل مثل أداء الفرق المشاركة في الحدث والأداء السابق لهم والإصابات والتكتيكات التي تختارها الفرق.

ونوهت بأنها رجحت فوز ريال مدريد بالبطولة رغم صعوبة مباراته القادمة مع السيتي خاصة وأنها ستقام في انجلترا على ملعب الاتحاد، بسبب شخصية البطل التي يتمتع بها الفريق الأسباني وقدرته على العودة في المباريات الكبيرة وتحقيق الفوز.

يذكر أن ريال مدريد، عاد من جديد في الموسم الماضي لتحقيق لقبه المفضل للمرة الرابعة عشر في التاريخ، بعد الفوز على ليفربول في المباراة النهائية.

موعد مباريات دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يومي 16 و17 مايو 2023، حيث سيواجه مانشستر سيتي، ريال مدريد مساء يوم 16 مايو على ملعب الاتحاد في إنجلترا.

فيما سيواجه اي اس ميلان نظيره انتر ميلان على ملعب سان سيرو، مساء 17 مايو، ليتأهل الفائز من الفريقان إلى المباراة النهائية لمواجهة الفائز من مباراة السيتي والريال.

وستقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للموسم (2022-2023)، يوم الأربعاء 10 يونيو 2023، بمدينة إسطنبول التركية.

يذكر أن ريال مدريد الإسباني توج بلقب النسخة الأخيرة من دوري الأبطال 2022، على حساب ليفربول الإنجليزي، إثر فوزه عليه بهدف وحيد، في النهائي الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، ليضيف الفريق الملكي اللقب الرابع عشر إلى سجله القياسي.