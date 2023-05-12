التضخم في روسيا يواصل التباطؤ على مستوى سنوي

استمرّ التضخّم بالتباطؤ خلال شهر أبريل في روسيا على الرغم من العقوبات الاقتصادية الدولية التي تستهدف موسكو، وفقًا للأرقام التي نشرتها الجمعة وكالة الإحصاء الوطنية "روستات".

وفي أبريل، سجلت الأسعار ارتفاعاً بنسبة 2,31% على مستوى سنوي مقابل 3,51% خلال مارس على مستوى سنوي، ووفقاً لـ"روستات"، تبقى ما دون ذروة الزيادة التي سجّلت في أعقاب بدء الهجوم على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

ومع ذلك، فإنّ هذا الانخفاض ليس نتيجة تباطؤ حقيقي في التضخّم في روسيا، ولكن نتيجة تطوّر أساس الحساب الذي تمّ أخذه في الاعتبار لمقارنة الأسعار.

وعملياً، تمت مقارنة أسعار أبريل 2023 بأسعار الشهر ذاته من عام 2022، عندما بدأت آثار موجة العقوبات الدولية تصبح ملموسة، ما أدى إلى انفلات الأسعار وتراجع قيمة الروبل.

وفي أبريل 2022، حطّم التضخّم رقماً قياسياً يعود إلى العام 2002، إذ بلغ 17,8% على مستوى سنوي.

وبحسب التوقعات التي أفادت بها إلفيرا نابيولينا حاكمة المصرف المركزي الروسي في منتصف فبراير، فإنّ التضخّم في روسيا يجب أن يتراوح "بين 5 و7% " في نهاية العام.